Altamura, in quarantena chiede il voto a domicilio

ALTAMURA - Sono quasi 57.000 gli aventi diritto al voto ad Altamura. Tra loro non rinuncia al diritto di voto uno dei circa 55 altamurani in quarantena domiciliare per il coronavirus. Ha fatto richiesta per esercitarlo e riceverà nel luogo in cui si trova in isolamento una speciale unità itinerante con due persone appositamente formate e protette.

C’era tempo fino a ieri per chiedere il voto a domicilio per i pazienti positivi o per i «contatti stretti» che sono in isolamento fiduciario (non sono positivi ma devono comunque permanere in quarantena). Ad Altamura, come richiesto all’ufficio elettorale, solo una persona ha fatto richiesta. Il seggio speciale, composto da due scrutatori, si presenterà a domicilio e consegnerà la scheda che, una volta votata, sarà riposta al sicuro e poi consegnata al punto centrale sanitario a Bari.

Ad Altamura gli elettori sono 56.704 per le Regionali (27.635 maschi; 29.069 femmine) e 54.482 per il referendum costituzionale (26.450 maschi; 28.032 femmine). Le sezioni sono in tutto 60 e sono state allestite in 14 plessi scolastici - tredici scuole comunali e l’Ites Genco in piazza Laudati - mentre quella speciale «ordinaria» (non Covid) si trova presso l’ospedale di Altamura.

Per i seggi normali, a regolare gli accessi sono le forze dell’ordine, i dipendenti comunali e i volontari dell’Anpana (guardie ecozoofile), l’unica associazione che ha partecipato a un avviso con cui l’ente locale chiedeva la disponibilità di soggetti di protezione civile e ambientale. L’area di attesa degli elettori in coda è nelle aree esterne delle scuole o negli androni, tutto ovviamente viene regolato in base all’affluenza e ai tempi necessari all’esercizio del voto. Le regole per la partecipazione sono le consuete con l’obbligo di usare la mascherina.

Per il rilascio di una nuova tessera elettorale, in caso di smarrimento o di esaurimento degli spazi di timbratura, sono aperti gli uffici demografici in via Madonna della Croce 189 (tel. 080.3165732/30). Dall’inizio di settembre ne sono già stati rilasciati oltre 1200.

Ieri l’insediamento dei seggi si è svolto regolarmente. Nei giorni precedenti, invece, gli uffici comunali hanno dovuto provvedere a numerose sostituzioni: ben 27 presidenti di seggio, quasi la metà, e circa la metà degli scrutatori. Al posto degli scrutatori effettivi che hanno rinunciato è arrivata la «chiamata» per i supplenti, già nominati con sorteggio. Varie le motivazioni delle rinunce: una delle principali è la necessità di lavorare domani e di non poter fruire di permessi. Altre ragioni sono state la volontà di evitare contatti per la paura del coronavirus oppure la gravosità dell’impegno per il quale vanno via due giorni (oggi e domani per il voto e per gli scrutini) oltre al sabato pomeriggio, a fronte di un compenso ritenuto poco remunerativo per tutto il tempo dedicato.