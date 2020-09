Coronavirus, a Bari elettori in quarantena chiedono di votare da casa

Sono al momento 28 i cittadini dei Comuni dell’area metropolitana di Bari in quarantena o isolamento fiduciario obbligatorio per il Covid che hanno fatto richiesta di votare. Di questi 22 sono stati già ammessi e altre sei richieste sono in istruttoria, cioè all’attenzione dell’ufficio elettorale che deve predisporre i seggi volanti che andranno a domicilio a raccogliere i voti per le elezioni del 20 e 21 settembre. L'unica sezione Covid avrà sede nel Policlinico di Bari e da lì si sposteranno le tre squadre composte ciascuna da un presidente e due scrutatori, dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale, che andranno nelle case di Bari e provincia a raccogliere le schede che saranno inserite di volta in volta in buste sigillate e scrutinate al Policlinico. Il servizio è coordinato per l’intera area metropolitana dal Comune di Bari. Il termine per chiedere di votare a domicilio scadeva il 15 settembre, cioè il quinto giorno prima delle elezioni, ma si è ancora in tempo perché si tratta di una scadenza non perentoria in quanto prevale il diritto di voto. Il dato, quindi, è in evoluzione e potenzialmente destinato ad aumentare.