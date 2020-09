Torna le Corde del Mediterraneo: l'appuntamento a Molfetta

Torna anche quest'anno, con la quarta edizione, "Le Corde del Mediterraneo" evento dedicato alla chitarra, messo in piedi dall'associazione molfettese "La Nota di Volta" diretta dal Maestro di chitarra Vito Vilardi. L'appuntamento 2020 è per giovedì 17 settembre alle ore 20.30 presso l'auditorium esterno della parrocchia Madonna della Rosa di Molfetta (sita in Viale Papa Giovanni Paolo II), ingresso gratuito.

L'evento, inserito all'interno del calendario delle manifestazioni "EM 2020 #molfettatiaspetta" vedrà l'esibizione di due chitarristi, entrambi della terra barese: Bianca Maria Minervini, al secondo anno consecutivo nella rassegna e Francesco Pellegrini. Entrambi giovanissimi e già affermati nel panorama musicale chitarristico locale e nazionale. A conclusione della serata ci sarà anche la performance del M° VITO VILARDI.

Circa le misure di contenimento, si consiglia di arrivare con largo anticipo presso l'auditorium in modo da compilare la modulistica di rito e consentire ai volontari del Sermolfetta di misurare la temperatura corporea di ogni partecipante. Ulteriori informazioni sono reperibili chiamando il 3470916360 o alla pagina Facebook "Le Corde del Mediterrano"