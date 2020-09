Putignano, il Comune farà lavorare chi ha il reddito di cittadinanza

Putignano - Misureranno la temperatura corporea e garantiranno le distanze minime di sicurezza all’entrata e uscita da scuola; vigileranno sul corretto conferimento dei rifiuti; saranno di supporto allo svolgimento di manifestazioni pubbliche e daranno una mano in biblioteca. Insomma, finalmente anche a Putignano i percettori del reddito di cittadinanza saranno utilizzati come ausiliari al servizio dell’amministrazione comunale.

La giunta guidata dalla sindaca Luciana Laera ha approvato la delibera per dare avvio ai cosiddetti «Progetti utili alla collettività» (Puc). Sono quattro i Puc sinora individuati: Supporto scuola, Tutela ambientale; Monitoraggio civico; Putignano cultura.

Per la scuola i percettori di rdc effettueranno servizio di vigilanza e sorveglianza presso i plessi cittadini, durante le fasi di ingresso e uscita degli studenti e per tutto quanto previsto dalla normativa nazionale circa le attività di contrasto e prevenzione del Covid (esempio: misurazione temperatura corporea, garantire le distanze minime di sicurezza, eccetera). Potranno essere utilizzati per supportare iniziative di guardiania e/o attività di accompagnamento, come il piedibus.

Per la tutela dell’ambiente opereranno, in collaborazione con la ditta dei rifiuti, anche mediante attività di informazione, sensibilizzazione, promozione e corretto conferimento dei rifiuti, vigilanza.

Previsto anche un servizio di monitoraggio per tutto ciò che riguarda le attività turistiche, l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, aggregative e di tutto ciò che riguarda la normativa sulla sicurezza territoriale, anche alla luce dell’emergenza Covid. Inoltre si dovrà garantire la sorveglianza degli spazi comuni della città invitando tutti a rispettare la distanza minima di sicurezza e a indossare le mascherine quando richiesto.

Il Puc Cultura prevede invece attività di front office e back office, catalogazione e servizio prestito, apertura e chiusura della biblioteca.

«Con questo provvedimento - spiega il vicesindaco Sandro D’Aprile - abbiamo inteso rispondere non solo a un reale bisogno di collaborazione nell’espletamento di servizi di pubblica utilità, ma anche alla richiesta più volte manifestata dagli stessi percettori del reddito di cittadinanza i quali si sono sempre detti propensi a prestare un servizio utile alla collettività piuttosto che restare indegnamente inattivi a fronte delle somme percepite».

La chiamata non sarà rivolta a tutti gli oltre 300 cittadini putignanesi che percepiscono il reddito di cittadinanza, ma a coloro che sono in condizione di svolgere un lavoro, seppur per un massimo di 16 ore la settimana (il minimo è di 8 ore).