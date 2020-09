Bari, Politecnico e Aeronautica sperimentano insieme

Un accordo quadro tra il Politecnico e l’Aeronautica Militare, finalizzato a sviluppare sinergie nell’ambito dei rispettivi compiti d’istituto, attraverso rapporti di collaborazione, attività formative e di ricerca in settori di reciproco interesse, sarà firmato stamattina (ore 10, in via Amendola, presso la sede del Rettorato) dal rettore Francesco Cupertino e dal Aurelio Colagrande, comandante del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea di Bari. Il protocollo d’intesa è finalizzato a consolidare la collaborazione nell'ambito delle attività di formazione, ricerca e sperimentazione, in particolare del settore aerospaziale, con riferimento alle tematiche del volo umano spaziale. Saranno organizzati workshop, seminari, lezioni a favore di studenti, dirigenti, funzionari e operatori. Saranno sviluppati, inoltre, progetti formativi e iniziative di job placement, tirocini pratici e stage a favore di studenti o di dipendenti che avranno come oggetto l’acquisizione della conoscenza di realtà produttive diverse dalla propria al fine di completare il percorso formativo accademico o professionale.