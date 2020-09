Bitonto, vigile con sintomi Covid: chiusa sede Polizia locale

BITONTO - La sede della polizia locale di Bitonto, questa mattina, è stata chiusa precauzionalmente dal sindaco Michele Abbaticchio e cinque vigili urbani sono stati posti in isolamento fiduciario.

Il provvedimento è stato adottato dopo che un vigile ieri sera ha mostrato sintomi simili a quelli del Coronavirus. «Stiamo attendendo i risultati dei tamponi - spiega Abbaticchio - il vigile non è residente a Bitonto. Abbiamo messo in isolamento anche altri quattro poliziotti della locale che sono stati a stretto contatto e per oggi la sede resterà chiusa per disinfestazione. Le pattuglie restano, in numero ovviamente ridotto, in servizio con telefono dedicato», conclude.