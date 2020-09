Movida a Bitonto, assembramenti di ragazzi: pioggia di multe nel centro storico

BITONTO - Assembramenti di ragazzi nel centro storico di Bitonto (Bari) hanno costretto ieri sera all’intervento delle forze dell’ordine che hanno sanzionato i giovani senza mascherine e assembrati. Ne dà notizia il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, spiegando che la Guardia di finanza è dovuta intervenire «su segnalazione delle nostre associazioni di protezione civile, ieri sera in Piazza Cavour. Multe e fuggi fuggi generale». "O ci svegliamo, o ci condanniamo» dice Abbaticchio, ritenendo che «queste scene di assembramento sono l’esatta configurazione di quanto il populismo becero e la negazione della scienza vogliono ottenere. Noi siamo qui per aiutarvi, ma più di qualcuno preferisce il disastro. Le forze dell’ordine non saranno mai abbastanza per coprire una popolazione intera, in nessun Comune italiano». "Quella terrazza - continua - verrà riqualificata nell’ambito del complessivo nuovo progetto per illuminare ed allestire il Torrione Angioino, ma mi sa che sarà meglio chiuderla in attesa di eventi culturali specifici».