Un albero per ogni laureato barese durante il lockdown: il Comune aderisce all'iniziativa

Un albero con una targhetta personalizzata con il nome di ogni laureato e una pergamena nominativa. E’ il premio simbolico offerto dalla Regione Puglia a tutti i laureati che abbiano conseguito il titolo di laurea, triennale o magistrale, in modalità telematica durante i mesi di chiusura delle università per l’emergenza sanitaria. Il Comune di Bari ha aderito all’iniziativa e ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il form online che i laureati residenti a Bari dovranno compilare entro le 12 del 9 settembre. L'assegnazione del premio avverrà poi nel corso dello «Smart Graduation day».

«Il Comune di Bari ha aderito al premio laureati Covid promosso dall’assessorato regionale all’Istruzione insieme ad Arti e Anci Puglia - spiega l’assessora comunali alle Politiche educative e giovanili Paola Romano - condividendone lo spirito e l'auspicio, quello che i neolaureati baresi, proprio come i giovani alberi che porteranno il loro nome, possano piantare radici forti nella loro terra e continuare a crescere nella città che li ha visti studiare e prepararsi per l’ingresso nel mondo del lavoro».