Altamura, gara di solidarietà per la piccola Serena, affetta da un tumore raro a 7 anni

ALTAMURA - Ad agosto la solidarietà non è andata in vacanza. In pochi giorni è stata data una speranza a Serena, una bambina di 7 anni colpita da una malattia rara, il rabdomiosarcoma. L’aiuto è stato chiesto dalla mamma che ha trovato la forza di far conoscere il dramma privato della sua famiglia chiedendo un sostegno attraverso una delle piattaforme più note per le raccolte di fondi (gofundme).

La sensibilità è stata «virale». L’obiettivo iniziale di 20.000 euro è stato raggiunto in meno di una settimana e continuano ad arrivare donazioni. Il totale al momento è di 26.000 euro.

In un tempo quasi sospeso in cui la normalità è condizionata dalla paura dell’infezione, tanto da ridurre la socialità e le occasioni di incontro, ecco una luce. Un seme di speranza è stato lanciato in un terreno fertile di generosità. «Riportare il sole nella vita di Serena». Così è stata chiamata la raccolta fondi.

La madre della bambina, la signora Rosanna, l’ha lanciata per un sostegno alle spese ma non si aspettava tale riscontro che è stato immediato.

La vita di una normale famiglia - madre, padre e due figlie - a maggio è stata sconvolta. Alla piccola Serena è stato diagnosticato il rabdomiosarcoma, un tumore maligno dei tessuti molli che richiede cure molto lunghe e severe come la chemioterapia e la radioterapia. L’incidenza di questo male è di una persona su 170.000 in un anno. Tutta la famiglia è partita per Padova per starle vicina nelle cure.

«Tante le paure, tante le incertezze, i posti di lavoro di noi genitori in bilico, paura di affrontare un futuro senza certezze economiche lontani da casa, lontani dalla Puglia», è il messaggio scritto dalla madre nell’appello che mai ha chiesto «la carità» ma una vicinanza concreta.

Le spese sono tante. La permanenza a Padova durerà ancora (si spera il meno possibile) tanto che le bambine frequenteranno lì la scuola, c’è il mutuo da pagare ad Altamura e ci sono tante altre incombenze.

Sono arrivate oltre 400 donazioni. Da cinque euro - che possono sembrare pochi ma sono tanti se donati con il cuore o da chi non ha molte possibilità - a qualcuna a tre zeri. Un’attenzione così notevole e rapida che la mamma si è detta «imbarazzata» nell’accogliere il caloroso aiuto. «Adesso non mi resta che continuare a combattere».