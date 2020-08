Molfetta, murati i locali occupati dagli abusivi

Molfetta - L’attività del Comune di Molfetta per contrastare le occupazioni abusive degli immobili di proprietà dell’ente all’interno del centro storico prosegue.

Molti i casi registrati in città soprattutto durante le dure settimane del lockdown quando era stato necessario l’intervento congiunto di Polizia locale e Carabinieri per sgomberare i locali. Per questo motivo il Comune sta continuando a murare i locali di sua proprietà, informando la Prefettura di Bari.

In particolare gli interventi hanno riguardato alcuni locali siti al piano terra nelle vie Forno, Trescine, Termiti, Preti e Macina dove alcune unità immobiliari sono locate, altre date in concessione ad associazioni e altre ancora non sono occupate in attesa di essere assegnate in seguito a bando pubblico.

L’attività di sgombero non è stata cosa semplice: alcuni immobili, nei quali vivono anche bambini, sono ancora occupati.

Intensa è anche l’attività dei Servizi sociali nella lotta alla povertà e alle situazioni di disagio. Un caso particolare riguarda un personaggio che a Molfetta molti conoscono come «Tarzan», ormai avanti con l’età, e che negli anni passati spesso amava fregiarsi di imprese sportive.

Nonostante non sia stata evidenziata una particolare e grave condizione economica, al contrario quella igienico-sanitaria in cui versa è davvero precaria. A sollevare la questione è stato un gruppo di cittadini allarmato dal fatto che nella strada in cui l’uomo vive spesso vengono rinvenuti escrementi e altri rifiuti. Qualcuno, nei giorni scorsi, aveva anche ricordato l’importanza della città che fu di Don Tonino nell’aiutare poveri e disagiati a superare ogni tipo di difficoltà.

A interessarsi della vicenda è stata anche la consigliera comunale di Forza Italia Isabella De Bari. Tuttavia i Servizi sociali comunali non sono rimasti indifferenti alla questione, nonostante la chiara volontà dell’uomo di rifiutare ogni aiuto. «I Servizi sociali e il Sermolfetta - ha fatto sapere il Comune - stanno valutando come aiutarlo. A parte le questioni di ordine sanitario su cui occorre intervenire obbligatoriamente, tuttavia se la persona non è sotto tutela o in amministrazione di sostegno può rifiutare ogni tipo di ingerenza».

La situazione di «Tarzan», come comunicato dalla consigliera De Bari, è totalmente in carico agli organismi sociosanitari, il che induce a pensare che la triste vicenda possa avere esito positivo.