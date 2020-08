Coronavirus, Decaro: «Se proprio volete viaggiare, restate in Puglia»

Bari - «Restate a casa» lo slogan che lo trasformò in icona mediatica mondiale ai tempi della quarantena, dell’isolamento, del lockdown, diventa: «Restate in Puglia». Così il sindaco Antonio Decaro sintetizza il suo pensiero sul vertiginoso aumento dei contagi, in particolare a Bari e in provincia.

Sorpreso?

«Dai dati sì, nel senso che scorrendo le cifre per contagi ed età si nota una situazione completamente diversa rispetto ai primi mesi dell’epidemia. Una situazione che deve farci ripetere fino allo noia l’appello a non abbassare la guardia».

Dati preoccupanti?

«Il quadro è mutato dal punto di vista generazionale. Anzitutto in circa un mese, dal 20 luglio, è triplicato il numero delle persone positive al Covid a Bari: siamo passati da 22 a 76 contagiati. Già questo fa suonare un importante campanello d’allarme. Poi le statistiche sull’età delle persone colpite dall’infezione. La media, dalla scorsa primavera, quando è iniziata l’epidemia si è abbassata. Siamo scesi da 74 a 44 anni. E se togliamo gli anziani ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali la media si abbassa ancora fino a raggiungere i 36 anni. Insomma, durante il lockdown si ammalavano i nonni, tornata la normalità hanno finito per ammalarsi i nipoti, tutti nati tra il 1998 e il 2001».

È preoccupato?

«Rischiamo di vanificare gli sforzi fatti per contenere l’epidemia se non agiamo in fretta e stiamo attenti».

La rivedremo di nuovo in strada? Tornerà icona social?

Mi auguro proprio di no. Mi preme dire che i nuovi positivi sono, in molti casi, i giovani di ritorno dalle vacanze a Malta, in Grecia, in Croazia. Paesi dove, al contrario nostro, l’epidemia mostrava numeri consistenti. E allora il mio appello è: chi deve partire resti a casa e scelga la nostra bellissima Puglia con i suoi luoghi. Chi è già in viaggio, quando torna, entro 72 ore deve fare il tampone. Dove vuole: nelle strutture ospedaliere, nei drive-in a Noicattaro, a Giovinazzo, astenendosi dai contatti con altre persone. Altrimenti si facciano i 14 giorni di quarantena».

Ha la sensazione che sia stata abbassata la guardia?

«Purtroppo sì e da qui il mio appello. I controlli stanno partendo perché è indispensabile verificare il rispetto delle regole fondamentali: mascherine, distanziamento e ovviamente igiene delle mani. Vedo tanta gente che si abbraccia si bacia, ma non si può fare rischiamo di tornare a chiudere tutto. Anche a me mancano i saluti affettuosi, ma non si può rischiare per un bacio sulla guancia di vanificare gli sforzi. Evitiamo di far tornare a correre i numeri. È assurdo addirittura doversi vergognare di dire che non si possono fare cene e feste private e poi baciarsi e abbracciarsi o ballare. Il distanziamento è fondamentale. Mi sembra che ci sia stato come un crollo psicologico nella consapevolezza di doversi difendere dal virus».

Secondo lei l’app immuni serve in questo frangente?

«Certo. E tutti i controlli sono indispensabili. Il Comune ha avviato i test sierologici sui dipendenti con il medico del lavoro. Ripeto: i buoni risultati del turismo premiano Bari e spero e credo l’abbiano resa meta permanente. Abbiamo ripreso le attività, in particolare quelle culturali rispettando le regole. Nemmeno i turisti stanno creando problemi con i contagi e quindi insisto: restate in Puglia e viaggiate nella nostra bella regione».