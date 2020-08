Bari, nato da pochi giorni è positivo al Covid: «giallo» su cause contagio

Bari - Si alza l’asticella dei neonati contagiati dal coronavirus a Bari e provincia. Dopo i casi di marzo (una bambina di due mesi) e luglio (un bimbo di 4 mesi), ieri la conferma di un bambino ancor più piccolo, nato una decina di giorni fa, risultato positivo al test.

A darne notizia il bollettino epidemiologico della Regione che, nel computo dei 14 nuovi casi di covid registrati ieri (in buona parte rientri dall’estero: 5 dalla Grecia, 1 dalla Spagna, 1 da Malta e 3 contatti stretti di casi già accertati e sotto controllo) ne annoverava 4 emersi «dall’attività di triage in struttura sanitaria» e tra questi proprio quello del neonato ora ricoverato precauzionalmente all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII.

Le sue condizioni, secondo il direttore generale dell’Azienda sanitaria locale, Antonio Sanguedolce, «sono stabili». Il neonato, tornato a casa dopo il parto, avrebbe accusato sintomi febbrili e tosse qualche giorno fa; per questo sarebbe stato portato all’ospedale «Miulli» di Acquaviva delle Fonti e sottoposto a tampone. Dopo il riscontro della positività il piccolo sarebbe stato trasferito all’ospedale pediatrico «Giovanni XXIII dove, lo conferma il bollettino epidemiologico regionale, sono in corso le indagini epidemiologiche.

Nel corso della giornata di ieri si sarebbe avuto anche l’esito del tampone al quale è stata sottoposta la mamma del bambino. La donna sarebbe risultata positiva al covid anche se asintomatica. Ora si troverebbe anche lei all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII.

Si cerca di capire cosa sia successo perché la donna, prima di partorire, avrebbe effettuato il tampone e il risultato sarebbe stato negativo. È ipotizzabile che mamma e figlio stessero bene fino al ritorno a casa, qualche giorno fa. Cosa è successo? Epidemiologi e medici stanno ricostruendo ovviamente la catena dei contatti per venire a capo della vicenda.

Di certo, anche per i più piccoli, soprattutto per i più piccoli, resta in generale, tra le altre precauzioni, quella massima del distanziamento. E torna a insistere su distanziamento, mascherine e lavaggio frequente delle mani il capo della task force regionale Pier Luigi Lopalco: «Aggiungerei - spiega alla “Gazzetta” - come quarta, imprescindibile, regola l’accortezza di restare a casa anche con pochissime linee di febbre. È fondamentale in questo momento in cui i casi sono in aumento e la priorità è bloccare i focolai».

Lopalco, epidemiologo, ritiene che non solo la Puglia, ma l’Italia, abbiano ancora un vantaggio rispetto agli altri paesi dove l’impennata del covid è ancora più sensibile: «La ripresa delle attività inevitabilmente avrebbe fatto ripartire i contagi. Ora quello che conta - aggiunge Lopalco - è che ci sia responsabilità da parte di chi governa, mentre i giovani, tra i quali ora si annovera la maggioranza dei nuovi casi, non neghino le regole.

Serve un’alleanza tra chi governa, i medici e i cittadini anche perché - sottolinea ancora Lopalco - scovando tanti casi asintomatici si incorre spesso in un equivoco. Vivere, infatti, con fastidio il fatto di essere asintomatici per le limitazioni comunque esistenti non deve far dimenticare l’enorme mole di lavoro, in termini di tracciamento e di ricostruzione dei contatti che questo comporta per il personale sanitario. È vero che l’obiettivo è assumere nuovi tracciatori e arrivare a a garantirne uno per ogni 10 mila abitanti, ma intanto serve evitare che questa attività si blocchi per i troppi casi da gestire. Perché se questo accade rischiamo che l’andamento dell’epidemia si complichi nuovamente con la impossibilità di circoscriverei focolai e i conseguenti rischi per il sistema ospedaliero».