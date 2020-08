Il Politecnico di Bari in spiaggia contro l'erosione costiera

Un questionario anonimo per conoscere la percezione della gente sul rischio erosione. Si chiama «Stimare» ed è il progetto sperimentale che vara le strategie di contrasto al fenomeno erosivo e dal basso coinvolge anche i cittadini.

La ricerca è finanziata dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ed è elaborata e promossa dal Politecnico di Bari in collaborazione con l’Università di Bologna.

L’indagine si muove su tre aree di ricerca, ossia le opere innovative di protezione dei litorali, i sistemi di monitoraggio costiero e i metodi di valutazione del rischio.

In Puglia, il progetto ha due punti focali di ripartenza, le spiagge di Monopoli e il litorale di Margherita di Savoia. Monopoli, e in particolare la “pocket beach” di Porta Vecchia, è stato lo scorso anno il laboratorio a cielo aperto in cui sperimentare l’operatività che ha portato alle linee guida, aggiornate nel maggio scorso dalla Regione, per la manutenzione stagionale delle spiagge.

Ed è così che ora i ricercatori del dipartimento di Ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica (DICATECh) del Politecnico di Bari sono impegnati anche per questo secondo anno nell’innovativo progetto di ricerca «Stimare», che è di fatto l’acronimo di «Strategie innovative per il monitoraggio ed analisi del rischio erosione» (in internet progettostimare.it).

In Emilia-Romagna coinvolge i Comuni di Riccione, Cervia e Misano Adriatico.

In tema di protezione dei litorali, grazie al progetto Stimare in città, come si ricorderà, lo scorso anno è stata effettuata la cosiddetta «ricostruzione» delle spiagge di lido “Pantano”, a nord della città, e quella pubblica di “Cala Porta Vecchia”, a ridosso della cinta muraria. Fondamentale in questa attività è stato l’ingegno del geometra Francesco Tricase e della ditta “EPC srl” (Engineering planning solutions) del posto che con un ingegnoso sistema idraulico che si rifà a quello utilizzato a Dubai per costruire isole artificiali, aspira con pompe idrovore le sabbie dei bassi e medi fondali e le riversa sulla spiaggia emersa. Una tecnica che non altera i fondali marini e che punta a movimentare modiche quantità di sedimenti. Non è un vero e proprio rinascimento, come si usa dire, ma operativamente si parla di «pettinare» i fondali asportandone gli strati superficiali che vengono immediatamente pompati sul bagnasciuga aumentando, con la sabbia aspirata, la superficie di spiaggia fruibile. Un vero toccasana per gli stabilimenti balneari e le spiagge pubbliche che beneficiano di un maggiore spazio, importante soprattutto in questo anno in cui il distanziamento sociale anche in spiaggia è fondamentale per evitare i contagi da coronavirus.

E per questo a “Cala Porta Vecchia”, per monitorare nel tempo il lavoro fatto dall’uomo e quello della natura, è stata installata una webcam che tiene sotto controllo gli spostamenti della linea di riva.

Lo studio vuole indagare la percezione del rischio erosione marina che ha la gente. Una volta concluso fornirà suggerimenti su come sviluppare una corretta informazione sul rischio erosione e proporre ai non esperti del settore comportamenti quotidiani che mirano ad una maggior tutela dell’ambiente marino costiero.

Lo studio è già in corso e si avvale della collaborazione dell’istituto “Troisi Ricerche” di Bari, specializzato in indagini sociali, di mercato e di opinione, che ha messo a punto, insieme ai ricercatori del Politecnico di Bari e dell’Università di Bologna, un questionario che permetterà di comprendere se la percezione del rischio da parte dei non addetti ai lavori è amplificata o ridotta rispetto al rischio reale e presuppone di avviare, sulla base dei risultati raccolti tramite le interviste, delle campagne informative e di sensibilizzazione ai comportamenti virtuosi nel rispetto della linea di costa sabbiosa.