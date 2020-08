In 38 anni mai senza Gazzetta

«Sono 38 anni che taglio i capelli in questa bottega e altrettanti che leggiamo la Gazzetta». Michele Michelucci mostra orgoglioso la copia del giornale, al suo fianco il socio Pasquale con il quale lavora da anni. Nel negozio da barbiere in via Abate Gimma 217 ogni giorno decine di clienti, ma da Michele e Pasquale si affacciano in tanti, anche solo per un saluto. «Sfogliare la Gazzetta per tutti è un rito - spiegano sorridendo - guai se mancasse».