Bari, fermate su bici elettrica modificata, 2 minorenni aggrediscono i vigili: denunce

Due ragazzine minorenni sono state fermate dalla polizia locale a Bari, mentre erano a bordo di una bicicletta elettrica modificata, che era diventata un vero e proprio ciclomotore. Una pattuglia ha fermato le due giovanissime 17enni, e al momento del controllo le due si sono lasciate prendere da un raptus e hanno assalito i due agenti, colpendo l'auto con calci e pugni. Arrivata la madre di una delle due, insieme ad altre donne ha cercato ugualmente di aggredire gli uomini in divisa per riprendersi il veicolo. Uno degli agenti ha avuto 5 giorni di prognosi per lesioni lievi, mentre per una delle minori, in preda a un vero e proprio raptus di violenza è stato necessario l'intervento dell'ambulanza. Le donne sono state denunciate per minacce, resistenza e lesioni nei confronti di pubblici Ufficiali. Contestata alla conducente la guida senza patente valida, senza copertura assicurativa, veicolo senza immatricolazione e privo di targhe, e mancanza di casco. Il veicolo è stato sequestrato per la confisca e distruzione.