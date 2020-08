Gioia del Colle, accoltellato in strada durante una lite

GIOA DEL COLLE - Accoltellato durante una lite scatenatasi per il comportamento di un cane, riporta numerosi fendenti e, soccorso, viene ricoverato al Policlinico di Bari. Non è in pericolo di vita ed è stato già dimesso il 45enne gioiese vittima di un’aggressione i cui contorni sono in parte da chiarire.

Una scena da brividi si è presentata giovedì sera (ma la notizia si è appresa solo ieri) in piazza XX Settembre ai Carabinieri, che si sono trovati dinanzi a un uomo, riverso per terra, in una pozza di sangue, che sarebbe stato colpito da più fendenti a un braccio e a una spalla, che continuava a perdere molto sangue. Senza perdere un istante, i militari hanno provveduto ai soccorsi del ferito, che appariva in gravi condizioni.

Dopo pochissimi minuti, è arrivata un’ambulanza del 118 il cui equipaggio ha raccolto il 45enne e lo ha trasportato al Policlinico, dove i sanitari del Pronto soccorso sono riusciti a bloccare l’emorragia e a curare le lesioni. Infine, nella stessa nottata, lo hanno dimesso con una prognosi di 20 giorni.

Quanto alla ricostruzione dell’accaduto, in base ai primi accertamenti, la lite, nel centro cittadino, dovrebbe essere scaturita da futili motivi, in uno scenario comunque estraneo alla malavita.

Stando a quanto emerso da una serie di riscontri dei Carabinieri della compagnia cittadina, l’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 21,30 di giovedì 6 agosto in corso Cavour dove il ferito avrebbe incrociato un cittadino nordafricano a passeggio con il suo cane. La lite sarebbe nata, a quanto pare, proprio per il comportamento dell’animale che sarebbe risultato sgradito al ferito.

Dalle parole si è passati ai fatti. L’aggressione si sarebbe dipanata in fasi successive e ravvicinate partendo da via Bernal, poi in via Concezione e, superato il Castello normanno-svevo, in altre strade e stradine.

A testimoniare l’accaduto, una serie di macchie di sangue, formatesi per terra e anche su alcune auto in sosta, a dimostrare che il bilancio dell’aggressione avrebbe potuto essere ben più grave. In ogni caso, l’uomo aggredito è stato soccorso mentre dell’aggressore, almeno nell’immediatezza, si sono perse le tracce.

Tuttavia i Carabinieri, coadiuvati dai fotogrammi degli impianti di videosorveglianza, potrebbero già essere riusciti a identificare il presunto responsabile, a quanto pare un maghrebino, che dall’altra notte pare si sia volatilizzato da Gioia e verrebbe attivamente ricercato.

Contemporaneamente gli investigatori dell’Arma starebbero cercando eventuali complici che potrebbero avere aiutato il cittadino extracomunitario in qualche modo, almeno per quanto riguarda la possibile fuga.

Ieri mattina, dinanzi alla chiesa di Sant’Andrea, che si trova proprio in via Concezione, l’arciprete della città, don Tonino Posa, ha espresso «il rammarico per quanto accaduto vicino a una chiesa. Sono desolato».