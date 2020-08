Crolla solaio scuola Corridoni a Bari Vecchia: paura ma nessun ferito

Tanta paura questa notte a Bari Vecchia, dove è crollato il solaio all'ultimo piano della scuola Corridoni, in largo San Sabino. La segnalazione è arrivata dai residenti dei dintorni, che hanno udito un forte boato. Non ci sono feriti, ma i vigili del fuoco sono tempestivamente intervenuti per mettere l'area in sicurezza.