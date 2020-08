Bari, l'Istituto tumori Giovanni Paolo II stabilizza 6 infermieri

BARI - Al via la stabilizzazione di 6 infermieri, già in servizio all'Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Nei giorni scorsi, la stipula dei contratti, con decorrenza dal primo agosto. Si tratta di personale, inquadrato come collaboratore professionale sanitario, che ha maturato i requisiti per il passaggio da tempo determinato a tempo indeterminato, avendo lavorato già per l'Istituto, o comunque per altre amministrazioni del servizio sanitario regionale, per almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. I 'nuovi' ingressi confermano la netta prevalenza delle donne in servizio all'Istituto barese: dei 6 lavoratori stabilizzati, 5 sono donne.

La procedura di stabilizzazione si è resa possibile grazie all'incremento del tetto di spesa per il personale, autorizzato dalla Regione Puglia. «Un passaggio importante – commenta a riguardo il direttore generale, Antonio Delvino – con il quale adeguiamo l'Istituto alle più recenti disposizioni nazionali in tema di precariato, riducendo il ricorso a contratti a termine, valorizzando le professionalità acquisite e, non da ultimo, offrendo un'assistenza sanitaria più qualificata ai nostri pazienti».

​Nell'occasione, il presidente della giunta regionale, Michele Emiliano, ha inviato al direttore generale una nota con cui ha ribadito il ruolo chiave assunto dall'Istituto nella Rete Oncologica Pugliese, riconoscendo la tempestività con cui si è giunti a questa stabilizzazione, che garantisce tranquillità ai lavoratori ed è elemento crescita per l'Istituto.