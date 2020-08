Processioni sagre e feste: il Covid ferma tutto. A Terlizzi niente «Carro trionfale»

Terlizzi - Sarà difficile «mantenere vivi gli aspetti della tradizione» legati alla solenne festa della Madonna di Sovereto, ma il comitato organizzatore, sulla sua pagina Facebook, promette di farlo.

Perché anche solo pensare che l’epidemia scatenata dal coronavirus obblighi a fermare il «Carro Trionfale», la macchina mobile a forma di campanile (alta più di 10 metri) sulla quale i confratelli in mozzetta azzurra imbarcano la sacra immagine della Vergine, è doloroso.

Niente processione - rinvio eccezionale - per quel «Carro», nucleo sacro e insieme emblema della festa. Solo eventi liturgici per la Chiesa terlizzese, gli organizzatori della manifestazione, le migliaia e migliaia di fedeli che giungono ogni anno in agosto, anche da altri centri della provincia di Bari e della Puglia, pronti a seguire le tradizionali (e secolari) celebrazioni dedicate, alla Madonna di Sovereto. Le messe, nel periodo dei festeggiamenti, dal 2 al 16 agosto, saranno celebrate in concattedrale.

Il clero si adegua così alle disposizioni della Conferenza episcopale pugliese emanate lo scorso maggio proprio per contrastare la diffusione del morbo. Messe e Rosari, quindi, senza nessuno altri momenti di festa sacra e profana, pur radicati non solo nella tradizione della città, ma nel sentimento stessio del popolo terlizzese, nelle sue radici.

Spiccano, tuttavia, due appuntamenti: il pontificale (la messa presieduta dal vescovo) che monsignor Domenico Cornacchia celebrerà domenica 9 agosto alle 11 e la tradizionale (perché appuntamento che si rinnova ogni anno) celebrazione eucaristica per gli emigrati (lunedì 10 agosto alle 11). Resteranno nella memoria, almeno quest’anno, le pur vivide e palpitanti immagini del «Carro Trionfale», la sua scia azzurra e oro che fluttua tra il presbiterio della concattedrale e le vie del centro storico allagate di gente. Tutto rinviato, si spera, al 2021.

Tuttavia, il sito della diocesi di Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi, evidenzia l’aspetto di maggiore intimità e raccoglimento che l’epidemia impone stravolgendo il programma della festa: «Le nostre preghiere e la nostra devozione saranno raccolte in una forma più silenziosa e prettamente liturgica». Il Comitato feste, pur ricordando come il Covid abbia stravolto ogni forma di organizzazione delle feste religiose, non rinuncia a far sapere, sempre su Facebook, che «farà la sua parte e in collaborazione con l’Amministrazione comunale farà quanto possibile per mantenere vivi quegli aspetti della tradizione che da sempre accompagnano le feste religiose, sicuramente in tono minore e ridimensionato per non dimenticare quanto accaduto in questi mesi».

Insomma un anno di festa in preghiera e di «digiuno» per quel che riguarda le celebrazioni religiose più «dinamiche»: processioni, cortei, «Carro». Meno folklore, per ciò che riguarda la parte profana e spettacolare della manifestazione, nel rispetto di tutte quelle norme che, evitando assembramenti, bloccano la diffusione del virus. Pensando al 2021 e alla speranza che, fra 12 mesi, il «Carro» riprenda la sua marcia trionfale.