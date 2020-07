Barba, capelli e Gazzetta: tradizioni ad Altamura

ALTAMURA - «La Gazzetta del Mezzogiorno qui non può mancare mai, nemmeno un giorno». Donato Lorusso, per tutti «Donatuccio», alla bella età di 81 anni si gode la pensione ma tutti i giorni è lì, alla bottega da lui aperta nel 1962 e passata nella titolarità del figlio Tommaso.

S’intrattiene a parlare con i clienti di sempre o con i più giovani, sfoglia il giornale. E come lui pure le persone che attendono di fare barba e capelli. «Lo dico davvero, la Gazzetta è un’abitudine consolidata sia mia sia dei clienti che sono affezionati a questa sala da barba - dice Donato Lorusso -. Pure a loro piace leggerla per tenersi informati mentre aspettano il proprio turno. Alcuni passano appositamente a trovarci pure per fare una chiacchierata o per sfogliare il quotidiano, insieme poi commentiamo le notizie. Anche durante i mesi in cui siamo stati chiusi in casa, mi facevo portare la mia copia».

Sempre gioviale, Lorusso ha iniziato il mestiere molto piccolo, nel 1954. Come garzone di bottega con tre compianti «maestri» (i «mèst» per dirla in dialetto), Giovanni Bolognese, Donato Colonna e Vito Barbieri. Poi 58 anni fa il passo importante di mettersi in proprio, scegliendo la sede in corso Vittorio Emanuele dov’è tuttora. È rimasta la stessa pure l’insegna: sfondo bianco, contornata di blu con la scritta «Sala da barba» in stile vintage, e, a lettere più piccole, la scritta «D. Lorusso».

«Mio figlio Tommaso non ha voluto cambiarla, è un’insegna che ricorda i vecchi tempi e piace pure ai turisti che la fotografano», sottolinea compiaciuto. Alle spalle, inoltre, trascorsi politici (dieci anni in Consiglio comunale, due anni e mezzo come assessore al Bilancio) e di dirigente associativo nella Confartigianato provinciale. Un quadro affisso nel locale lo ritrae al lavoro, in compagnia del compianto don Oronzo Simone (canonico del Capitolo Cattedrale di Altamura scomparso quattro anni fa), assiduo frequentatore della sala da barba.

«L’amicizia è sempre stata un valore importante per me - dice - e viene ricambiata da tante persone».