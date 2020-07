Il sindaco Decaro annuncia: «Altri 81 mln per il Camionale di Bari»

BARI - Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha dato il via libera all’ulteriore finanziamento di oltre 81 milioni di euro per completare la camionale di Bari, che collegherà l’autorità portuale, l’Area di sviluppo industriale, l’interporto e l’autostrada, con la realizzazione di un nuovo casello. "Stiamo completando una interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e con la Regione Puglia per una rimodulazione del finanziamento per la realizzazione della camionale», ha annunciato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, durante la conferenza stampa per la firma del protocollo tra Asi e Comune per l’apertura di uno sportello di Porta Futuro nella zona industriale di Bari. "Abbiamo appaltato la progettazione esecutiva e abbiamo già molti fondi rispetto ai 216 milioni che servono complessivamente per l’opera - ha detto Decaro - ma servono ancora circa 81 milioni: il Ministero ci ha dato la disponibilità a reperire questo ulteriore finanziamento in due tranche, la prima nei prossimi giorni e la seconda entro la fine dell’anno. Noi comunque partiamo con i primi due lotti e il terzo da 81 milioni lo faremo nei prossimi mesi appena arriveranno le risorse».