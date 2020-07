Nei bar santermani la Gazzetta è di casa

Santeramo in Colle - «È mancato eccome il giornale, qui nel mio bar. Anzi ci è mancato il nostro giornale “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Il quotidiano che parla di Santeramo e di tutta la Puglia, e non solo». Parole di Giuseppe Solazzo, titolare dello storico e centralissimo Bar Italia, a Santeramo. Ubicato di fronte a piazza Di Vagno la centralissima Villa comunale, e con affaccio in piazza del Lago, un tempo era caffè preferito dei notabili. Oggi il prestigio del locale non è da meno.

Così, finalmente, dopo un’assenza forzata di oltre tre mesi, la Gazzetta è tornata nei bar della cittadina murgiana.

L’accoglienza dei clienti è stata calorosa, perché la pausa caffè+giornale rappresentano un legame quasi indissolubile. Un idillio interrotto dalla pandemia e che ora finalmente si ricompone. Far rimettere sui tavolini quotidiani e riviste è stato un provvedimento molto atteso dai gestori degli esercizi commerciali, che così offrono un servizio aggiuntivo e appetibile alla clientela.

«Ripartire non è stato facile, e per questo dico “bentornata Gazzetta del Mezzogiorno. Sa che cosa mi dicono i clienti? - dice Solazzo -. “Nei lunghi mesi di lockdown mi è mancato il tuo caffè. Mi è mancato iniziare la giornata venendo in questo bar a sfogliare la Gazzetta e a scambiare due parole con te”».

Il fascino del «giornale da bar» è rimasto immutato. «I clienti se lo dividono, una sezione a te e una sezione a me, come se si dividesse un cornetto», evidenzia il titolare. Insomma un’abitudine genuina di cui finalmente si è potuto tornare a godere assaporando il piacere di sfogliare il giornale di carta.

«Un caffè, una pasta e il quotidiano da sfogliare. Un’abitudine che il coronavirus aveva bruscamente sospeso. Io per la verità - sottolinea Solazzo - personalmente non ho mai smesso di acquistare la Gazzetta. Che ora è riapparsa nel bar. Un momento piacevole che significa anche condivisione poiché, prendendo spunto dai fatti del giorno, i clienti della mia caffetteria si confrontano sui fatti di cronaca».