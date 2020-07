La Gazzetta «sposa» i fischietti nel bar del centro di Rutigliano

RUTIGLIANO - Cornetto, gelato e Gazzetta. Una combinazione vincente da «Chantal 1», il bar di riferimento di via Diego Martinelli, la strada pedonale dello «struscio» cittadino che conduce nel salotto di Rutigliano, piazza XX Settembre.

Un locale aperto quasi venti anni fa (fra pochi mesi si festeggerà il doppio decennale) da Mimmo Pavone, dopo una lunga gavetta compiuta in una pasticceria locale, gestito insieme alla moglie Grazia Franchini e al figlio Leonardo Pavone.

«Ci è mancata tanto la Gazzetta, sempre richiesta dai nostri clienti che la sfogliano ai tavolini all’esterno del locale mentre sorseggiano il caffè o gustano i nostri gelati artigianali», racconta Mimmo “Chantal”, come è noto in città, mentre posa per uno scatto fotografico con la copia del nostro quotidiano e il classico fischietto di terracotta che lo ritrae in bella vista, «amuleto» artistico immancabile negli esercizi della ristorazione di Rutigliano.

La Gazzetta è tornata a riempire le soste da «Chantal 1» dei tanti clienti, molti di essi turisti che, soprattutto in questo periodo, riempiono i numerosi bed & breakfast del centro e che qui fanno colazione, leggendo il nostro giornale, ci spiega Mimmo, «attratti in particolare dalle pagine in cui ci sono gli appuntamenti di sagre, concerti e altri eventi in programma a Rutigliano e nelle città vicine».