Bitonto, viaggio nel bar che colleziona articoli

Carlo Elia nel suo «Super Bar» a Bitonto, non è solo un lettore storico della Gazzetta ma anche un collezionista dei nostri articoli «ben fatti», come commenta. Eccolo in posa nel suo locale di via Tommaso Traetta. «La Gazzetta è stata e mi auguro sarà la nostra fonte di informazione negli anni a venire. La nostra attività e anche ricevitoria Sisal è in questi anni ha fatto felici tanti giocatori con vincite piccole o grandi. Ci possiamo vantare di servire gustosi e profumati prodotti di caffetteria grazie alle nostre pregiate miscele, con esperienza e buone maniere viziamo la nostra clientela con specialità culinarie».