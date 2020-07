«Il ritorno della Gazzetta nel nostro bar è stato un forte segnale di speranza»

MOLFETTA - Molfetta e la Gazzetta del Mezzogiorno da sempre sono unite da un legame quasi indissolubile, favorito dalla presenza del principale quotidiano di Puglia e Basilicata nelle caffetterie. Soltanto il lockdown aveva «sospeso» questo «matrimonio».

Ora, a fase tre inoltrata, sono tanti i bar che hanno ricominciato a offrire la Gazzetta in consultazione ai propri clienti. Una storia degna di nota giunge da una caffetteria aziendale, che più di tutte ha sofferto gli effetti del coronavirus, in quanto ha assistito, da un momento all’altro, alla messa in smartworking di quasi tutta la totalità dei lavoratori. Questo è il caso di Network Coffee, la caffetteria che ormai da anni sorge all’interno della Network Contacts, l’azienda di servizi presente nel cuore della Zona Asi e che offre lavoro a oltre tremila dipendenti. Nonostante la clientela di Network Coffee sia caratterizzata soprattutto da giovani, moltissimi dei quali under 30, la presenza della Gazzetta rappresenta qualcosa di imprescindibile.

«La Gazzetta è quel qualcosa senza il quale risulta quasi impossibile iniziare la giornata lavorativa - commentano Michele e Vincenzo De Gennaro, titolari del bar -, e della sua assenza abbiamo risentito un po’ tutti. La nostra è una clientela trasversale, giovane, che arriva da noi per una “misurata” pausa caffè di 15 minuti o una pausa pranzo che difficilmente supera la mezz’ora. Eppure la copia giornaliera della Gazzetta del Mezzogiorno va letteralmente a ruba». Affermazioni che assumono un significato non da poco: la voglia dei giovani di ricercare una certa informazione su carta è ancora molto presente.

Disposizioni ministeriali a parte, la temporanea chiusura di Network Coffee è stata necessaria anche per l’assenza di clienti, posti in telelavoro per mesi. «È stata dura per tutti - aggiungono i fratelli De Gennaro - e il ritorno della Gazzetta del Mezzogiorno nella nostra caffetteria è un segno di speranza». [red.cro.]