Noci, un secolo di Gazzetta & spumone

NOCI - «Da gennaio 1920 a oggi, nel Bar Pace, in largo Garibaldi, a Noci - dice il titolare, cavaliere del lavoro Giovanni Pace - in questo locale non è mai mancata la Gazzetta, comprese le edizioni straordinarie. Nei primi anni il quotidiano lo portava lo strillone di turno e, poi, è stato acquistato dall’edicola che è ubicata qui di fronte».

Per gli amanti delle cifre, in concreto, circa 36.500 giorni di Gazzetta del Mezzogiorno (tranne quelli nei quali il giornale non è uscito) al servizio dei numerosissimi e affezionati clienti «con alcuni dei quali, proprio nelle prime ore dell’apertura del bar - dice il titolare dell’esercizio commerciale -,commentiamo le novità».

«Tra i tanti episodi - racconta Giovanni Pace -, quello di uno strillone, analfabeta ma molto bravo nelle proprie mansioni, negli anni ‘30. Faceva la prima tappa per la consegna della Gazzetta proprio nel nostro bar. I miei gli offrivano un bicchiere di latte di mandorla, che è rimasta una specialità copiata e mai uguagliata, oppure una fetta del nostro famoso spumone che egli magnificava girando per le vie, e carpiva la notizia che, poi, strillava per il paese. Qualche buontempone si dilettava di inventarsi una notizia strana che, poi, diventava la fake news della giornata e suscitava curiosità, commenti, risate».