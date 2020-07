E a Bari i turisti dopo il Covid parlano in italiano

BARI - Rilancio degli infopoint di piazza Moro (vicino alla stazione centrale) e di piazza del Ferrarese, dove riaffiorano i resti della via Traiana. Zone di sosta con fermate dedicate per i pullman che portano a spasso per la città, in Valle d’Itria e nei paesi dei trulli, i croceristi sbarcati dalle navi, oltre ad altri turisti anche stranieri. Mappatura della segnaletica che indica i monumenti: le targhe non sono omogenee e non sono presenti ovunque. Vendita di tazze, magliette, portachiavi, ventagli con il logo Bari never end («non finisce mai): la «B» che ricorda gli elementi architettonici della basilica di San Nicola, la «A» con la forma del lungomare, la «R» a mezzaluna tipica di panzerotti e focaccia, la «I» con il maxi pilone del nuovo ponte Adriatico.

A tre anni dal debutto del marchio, ideato con lo scopo di rendere il capoluogo pugliese riconoscibile nel mondo, la giunta Decaro approva una delibera di indirizzi per migliorare l’offerta turistica e culturale cittadina e rilanciare il brand. «Una necessità - spiega l’assessora alle Culture, Ines Pierucci - emersa a seguito dei cambiamenti imposti dalla normativa antiCovid.

Il turismo, in questa fase, non parla russo, inglese, giapponese, tedesco, ma gli idiomi sono italici se non addirittura pugliesi. Dobbiamo riposizionare il marchio promuovendo il nostro territorio e facendo conoscere anche a chi abita vicino a Bari i suoi capolavori, le sue bellezze, i suoi monumenti».

Dal confronto con le guide turistiche sono emersi problemi facilmente risolvibili, come una maggiore pulizia del quadriportico (il passaggio della scalinata che conduce alla Muraglia) e l’individuazione delle fermate per i pullman dei croceristi. Più complesso l’iter per affidare la gestione, che sarà quadriennale, dei punti di informazione turistica a una nuova cooperativa: il bando è quasi pronto e nel frattempo il servizio viene garantito in proroga da «La città essenziale», un consorzio di Matera vincitore dell’avviso scaduto di recente. Il nuovo gestore sarà inoltre autorizzato alla commercializzazione di prodotti con il brand Bari Never Ends.

Tra le iniziative individuate per rispondere in maniera efficace alle esigenze emerse durante il confronto portato avanti in questi mesi dall’assessorato comunale con le associazioni di categoria, figurano azioni quali il riposizionamento del brand Bari nella regione Puglia, il ripristino di infrastrutture di tipo turistico (dalla segnaletica stradale dei luoghi della cultura alla definizione degli stalli per i bus turistici), la promozione integrata delle eccellenze culturali della città (teatro Margherita, Museo Civico, Museo Archeologico, Pinacoteca, Spazio Murat, Biblioteca De Gemmis) e la collaborazione con tutti gli altri soggetti coinvolti per il rafforzamento del brand nicolaiano.