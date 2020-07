Nastro d’argento a un molfettese: premiato per il film «Le abiuratrici»

Le abiuratrici del regista molfettese Antonio De Palo guadagna i Nastri d’argento. Dopo il David di Donatello ottenuto recentemente dal regista molfettese Giulio Mastromauro, giunge per un altro regista di Molfetta un importante riconoscimento per il lavoro svolto. Il cortometraggio Le abiuratrici di Antonio De Palo ha ricevuto due importanti riconoscimenti nell’ambito dei «Corti d’argento». I premi sono stati attribuiti a Valeria Solarino e Claudia Potenza le due attrici protagoniste.

Molfetta sale ancora una volta alla ribalta nazionale per produzioni cinematografiche legate a nomi di giovani talenti: risultati che confermano quanto di positivo ci sia nelle giovani generazioni. Le abiuratrici è prodotto da Assedio Film, Mediterraneo Cinematografica e Inthelfilm, con il sostegno di Fondazione Apulia Film Commission, Regione Lazio e di alcuni imprenditori molfettesi. Il cortometraggio è ambientato in un inquietante 2087 nel quale Il Governo della Confederazione degli Stati Autonomi d’Eurasia ha adottato un programma di Eugenetica, che punta ad eliminare le «malattie umane» con lo scopo preciso di annullare i costi della medicina difensiva ad unico beneficio dell’incremento di fondi a disposizione della medicina preventiva, per la creazione degli esseri «iper-positivi» o perfetti. Premiate Valeria Solarino e Claudia Potenza migliori attrici protagoniste dei Corti d’Argento 2020: a Roma la premiazione con la quale i Giornalisti Cinematografici che le hanno scelte per il corto del molfettese Antonio de Palo hanno dato il via, dopo i Nastri per i lungometraggi e i premi, appena comunicati, per i Documentari, anche al palmarès dei Corti d’Argento 2020; nei prossimi giorni il palmarès sarà annunciato con finalisti e premi decisi dal Direttivo Nazionale in base alla selezione di circa 180 titoli, compresi corti di animazione, presentati nel corso del 2019 tra festival e rassegne specializzate.

Soddisfazione è stata espressa dal regista De Palo, per un lavoro che rappresenta il culmine di una giovane carriera già costellata di riconoscimenti. In un anno difficile come il 2020, i riconoscimenti conferiti, sempre per il settore cortometraggi, a Giulio Mastromauro e ad Antonio De Palo rafforzano l’importanza che il mondo cinematografico ha per Molfetta, in grado di sfornare talenti dietro la cinepresa. «Questo riconoscimento – ha commentato proprio il regista de “Le abiuratrici” – premia un lavoro di squadra, vero simbolo del successo».