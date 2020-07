Mola, B&B: nasce comitato per stanare le strutture abusive

MOLA DI BARI - «Turisti come clandestini. Troppe strutture abusive». Dopo i controlli sul litorale e il sequestro, avvenuto nei giorni scorsi, della casa vacanze a Cozze che aveva allestito posti letto a basso costo anche affittando un camper in disuso, è esplosa la guerra tra strutture alberghiere ed extra-alberghiere autorizzate e i b&b abusivi. Punta il dito contro il numero crescente di attività in nero la Confcommercio che chiede la regolarizzazione con il codice identificativo regionale degli alloggi in locazione.

Per questo ha dato vita, all’interno dell’organizzazione, al Comitato Ospiti a Mola: raggruppa le strutture in regola con la normativa vigente e si pone l’obiettivo della completa regolarizzazione del settore, evitando che la concorrenza sleale possa penalizzare il comparto turistico: «Il nostro obiettivo - spiega Sebastiano De Fonte, responsabile cittadino dell’organizzazione - è di garantire la legalità e valorizzare le strutture legali, anche al fine di tutelare la sicurezza degli ospiti, mediante un logo che contraddistinguerà le strutture aderenti».

Requisito indispensabile per aderire al Comitato è l’aver acquisito il Cis (Codice identificativo struttura) che chi fa accoglienza turistica, anche non imprenditoriale, deve avere per essere in regola.

«Il gruppo di lavoro fondatore del Comitato - aggiunge De Fonte - è quello che, esattamente un anno, fa ha promosso e organizzato la tavola rotonda “Qualità e legalità nell’accoglienza turistica” cui parteciparono, tra gli altri, la Regione Puglia, il presidente regionale di Federalberghi, il questore di Bari e il sindaco di Mola. La battaglia sin qui condotta - prosegue il responsabile di Confcommercio - ha portato la Regione a rendere obbligatorio il Cis con decorrenza primo marzo 2020. Pertanto le strutture ricettive che ne risultano prive sono passibili oggi di sanzioni sino a tremila euro. E purtroppo, dobbiamo ammettere che le strutture o le semplici abitazioni che operano in nero a Mola sono centinaia e non solo fanno concorrenza sleale a chi è in regola, ma evadono anche le tasse costringendo gli altri cittadini a pagarle per loro. Ora tocca a Comune, Polizia locale e Guardia di Finanza che, come ribadito dal sindaco Colonna nella recente conferenza on line, stanno attuando controlli incrociati per identificare chi opera in nero e sanzionarli. Il Comitato ora, dopo un anno, attende i risultati di queste verifiche che ripristinino la legalità e la sicurezza per i turisti, soprattutto in un periodo così problematico come l’attuale», conclude.

I controlli stanno dando i primi risultati: ben 50 nell’ultimo anno le operazioni svolte sul litorale e nell’entroterra, le sanzioni comminate e i sequestri eseguiti.

Quindi gli abusivi sono avvisati: ospitare un forestiero fuori dalle regole causerà loro più di un grattacapo.