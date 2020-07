Sanità, il Policlinico Bari stabilizza 41 precari

I primi 41 lavoratori precari del Policlinico di Bari sono stati stabilizzati. La direzione dell’ospedale ha adottato la delibera con cui dispone l'assunzione di 28 infermieri, 6 medici (specializzati in Cardiochirurgia pediatrica, Neonatologia, Ginecologia, Chirurgia vascolare e Medicina nucleare), 4 assistenti tecnici, 1 tecnico di radiologia medica, 1 collaboratore amministrativo e 1 biologo. Si tratta di lavoratori che avevano maturato i requisiti previsti dalla legge Madia, tra cui almeno tre anni di servizio negli ultimi 8 anni, in amministrazioni del servizio sanitario nazionale. "Gli operatori sanitari possono vedere riconosciuti professionalità, impegno ed esperienza maturata negli anni - commenta il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore - con la firma dei contratti a tempo indeterminato diamo prospettive e futuro a chi per anni con passione e dedizione ha fatto sforzi e sacrifici. Le nuove assunzioni, inoltre, serviranno a rafforzare l’organico nei reparti e garantire ai pazienti una migliore assistenza».