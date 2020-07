Fase 3 a Bari, 1270 domande a sostegno dei disabili gravi

BARI - Sono state sbloccate in 24 ore le procedure di verifica sulle richieste del contributo economico straordinario Covid 19 per i disabili gravissimi. La Asl Bari ha quasi completato l’iter per erogare il fondo destinato a persone in condizione di non autosufficienza e disabilità, stanziato dalla Regione lo scorso 12 maggio. La Direzione generale ha deliberato l’autorizzazione alla liquidazione della prima tranche: sono 1.270 le persone che hanno presentato la domanda attraverso una piattaforma telematica prevista dal bando. Le verifiche di valutazione sono state avviate ieri, non appena la Regione ha reso disponibili gli elenchi completi. Già il 90% delle 1.270 istanze è stato esaminato; il contributo - che copre il periodo compreso fra l’1 gennaio e il 30 aprile - è stato assegnato ai disabili in condizione di gravissima non autosufficienza, assistiti nel proprio domicilio da un 'caregiver' familiare ovvero altre figure professionali da cui gli stessi pazienti dipendono.