BARI - In classe già dal 20 agosto, così come stabilito da alcuni stati europei, o al massimo dal 1° settembre, in modo da recuperare sia il tempo perso e sia i programmi portati avanti a singhiozzo, fra incomprensioni a distanza e capricci delle piattaforme informatiche. Ma soprattutto recupero della socialità, del confronto, della scuola delle parole, dei gesti, dei sorrisi reali e non filtrati da uno schermo. Per migliaia di famiglie la data indicata dalla Regione come ripartenza dopo lo stop imposto dal coronavirus è inaccettabile.

Oggi la giunta, guidata dal governatore Michele Emiliano, dovrebbe esprimersi sull’avvio del nuovo anno scolastico. La proposta è quella di portare in aula gli alunni dal 24 settembre, una volta ultimate le operazioni di sanificazione degli istituti che dovranno ospitare i seggi elettorali: il voto per il rinnovo del consiglio regionale è fissato per il 20 e per il 21. La data indicata invece dal ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è il 14 settembre.

Terry Marinuzzi, portavoce del coordinamento Genitori attivi, è pronta alla battaglia: «La rete delle famiglie che sostengono il valore delle lezioni in presenza, anche all’aperto, si allarga giorno dopo giorno. Stiamo preparando una class action contro l’Italia perché il governo sta contravvenendo all’articolo 14 della Costituzione. L’Italia è l’unico Paese dell’Unione europea dove l’attività didattica in presenza viene sospesa per sei mesi e mezzo. I nostri ragazzi sono a casa dal 4 marzo. Altrove, anche per poche settimane, hanno potuto rivedere i loro compagni, le maestre e i professori».

A dire il vero a Bari sono numerose le classi che si sono date appuntamento, qualcuna con gli insegnanti, nei locali per un brindisi oppure per una pizza d’addio. Del resto tutte le attività hanno riaperto, ad eccezione della scuola.

L’azione legale collettiva ha l’obiettivo di riaccendere i riflettori sul diritto-dovere all’istruzione, ma non a distanza. Terry Marinuzzi non si arrende: «Il problema non è il caldo, ma il sostegno che la politica vuole garantire all’industria del turismo. Se il Covid19 in questa fase ha perso la carica virale, perché non approfittarne per tornare in classe? Se l’Italia non è in grado di garantire il diritto all'istruzione, istituisca i bonus affinché ogni famiglia decida i autonomia qual è il percorso formativo migliore per i suoi figli, avvalendosi per esempio degli educatori personali. Se il problema sono le classi pollaio, allora si investa sulla scuola diffusa con il prolungamento delle ore di didattica. Il volontariato e tutta la cittadinanza attiva sono pronti a offrire il proprio contributo».

Daniela Cannizzaro, presidente del Comitato di quartiere Palese zona 167, che ha in gestione il giardino della materna Collodi, è amareggiata: «A settembre mio figlio farà la prima classe della primaria. Il rodaggio sarà più lungo e complesso del passato a causa della normativa sul distanziamento. Perché allora non anticipare il suono della campanella al 1° settembre? È da irresponsabili avviare le prove generali della didattica in presenza postCovid il 24 settembre. Significa non aprire i libri prima di metà ottobre. I genitori che lavorano saranno in crisi: il welfare, nella più felice delle ipotesi, si poggia sulle spalle dei nonni. In caso contrario le famiglie dovranno pagarsi la babysitter. Come sempre i più penalizzati saranno i precari e i lavoratori a nero, incluse le mamme che fanno le pulizie a domicilio».

Maria Carla Martelli è impegnata a creare un comitato di genitori del comprensivo «Zingarelli-Anna Frank»: «La data del 24 settembre ci ha spiazzato e ci ha deluso. Siamo un gruppo di genitori e cittadini pronti a collaborare con la scuola: la media Zingarelli, che ha una bella didattica innovativa, è sovraffollata. Occorre trovare un’alternativa alle classi-pollaio: doppi turni distribuiti fra mattina e pomeriggio, con enormi disagi per i ragazzi e per le famiglie, oppure aule allestiste nei giardini e nelle chiese del quartiere. Siamo pronti ad aiutare la scuola nella ricognizione degli spazi. Comunque così non si può andare avanti: pub, ristoranti, discoteche, stadi. Possibile che il governo alla scuola e agli studenti riservi l’ultimo posto dell’agenda»?

APPROVATO CALENDARIO SCOLASTICO 2020/2021 - La Giunta regionale, nel frattempo, ha approvato il calendario scolastico per l’anno scolastico 2020/2021 vincolandone l’efficacia all’emanazione dell’ordinanza del ministero dell’istruzione concernente l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 e alla compatibilità con i contenuti della stessa.

·24 settembre 2020, inizio attività didattica

·11 giugno 2021, termine attività didattica

·30 giugno 2021, termine attività educativa nelle scuole d’infanzia

In tutte le scuole le lezioni saranno sospese, oltre che per le Festività Nazionali citate in premessa, anche per:

·7 dicembre 2020 (ponte)

·dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (vacanze natalizie)

.dal 1 aprile 2021 al 6 aprile 2021 (vacanze pasquali)

Ricorrenza del Santo Patrono (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero