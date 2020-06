Bari, sorpresa dalla polizia mentre ruba in un'abitazione: arrestata 29enne

In Corso Vittorio Emanuele, a Bari, ieri i poliziotti sono intervenuti in un'abitazione di una famiglia che, nel rientrare in casa, uditi alcuni rumori dall'interno, hanno temuto ci fossero estranei e chiamato il numero d'emergenza.

Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, sono entrati in silenzio nell'appartamento e durante la perlustrazione hanno sorpreso nel bagno una donna intenta a rubare gli oggetti personali dei proprietari.

La responsabile, Oana Alexandra Tivadar, romena classe '91, già condannata per tantissimi reati specifici contro il patrimonio, aveva già accumulato un bel numero di oggetti di valore ed è stata arrestata per furto aggravato in abitazione e portata nel carcere femminile di Trani.