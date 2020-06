Bari, altri due concerti a ingresso libero al Teatro Petruzzelli il 7 e l'8 luglio

La Fondazione Petruzzelli offre alla città altri due concerti, martedì 7 e mercoledì 8 luglio alle 19.30 ad ingresso libero, che avranno per protagonista il coro Teatro Petruzzelli diretto dal maestro Fabrizio Cassi. Il programma del 7 luglio sarà dedicato a Sei Lieder und Romanze, op. 93a per coro misto a cappella (Der bucklichte Fiedler, O süßer Mai, Fahr wohl, Der Falke, Beherzigung) di Johannes Brahms, Da Op. 92 O schöne Nacht, Spätherbst, Abendlied, Der Abend di Johannes Brahms, Verleih uns Frieden di Felix Mendelssohn, Tre notturni: Ballade to the Moon, Lullaby e Star sonnet di Daniel Elder, Cantique de Jean Racine di Gabriel Fauré.

Il programma dell’8 luglio propone Requiem in do minore, Sciant gentes e Gloria in Re Maggiore di Luigi Cherubini. I concerti saranno riservati ad un massimo di 200 spettatori, come stabilito dall’Ordinanza 255 della Regione Puglia.

Sarà possibile prenotarsi a partire da mercoledì primo luglio, esclusivamente scrivendo alla mail botteghino@fondazionepetruzzelli.it, specificando per quale data (7 oppure 8 luglio). Le prenotazioni saranno accolte in ordine di arrivo, farà fede la data e l’orario della mail. La prenotazione è nominativa (per una singola persona), sarà necessario indicare: nome e cognome, recapito telefonico, eventuale presenza di disabili in carrozzina. In caso di prenotazione per nuclei familiari si potrà prenotare per un massimo di 6 persone, di cui sarà necessario indicare tutti i nominativi. Richiedendo l’assegnazione di posti vicini ogni spettatore si assume la responsabilità della richiesta.