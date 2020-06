Sannicandro, la commemorazione del bombardamento del giugno del '43

SANNICANDRO - Settantasette anni fa, il 26 giugno 1943, mentre infuriava la seconda guerra mondiale, un bombardamento causò 89 morti a Sannicandro. A ricordarlo è Mario Loizzo, sannicandrese doc, presidente del Consiglio regionale.

«Non c’era alcuna ragione per colpire una cittadina innocente, la notte del 26 giugno 1943, a venti chilometri da Bari. Quando i bimotori inglesi lasciarono il cielo di Sannicandro, delle case intorno al castello restavano cumuli di macerie, dai quali vennero estratti i corpi di 84 civili. Altre quattro vittime si spensero in ospedale ed una, successivamente, per le ferite riportate.

Ottantanove vite sacrificate - ricorda Loizzo - senza il minimo scopo bellico».

Erano donne e bambini (35 i minori), solo 18 gli uomini e anziani. Negli elenchi ricorrono cognomi uguali, intere famiglie raggiunte dalla morte nel sonno, tra le esplosioni terrificanti e sotto i crolli.

Nel 1997, il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro concesse al Comune di Sannicandro la medaglia d'argento al merito civile, premiando l'intervento della popolazione in soccorso dei superstiti.

A 77 anni dal bombardamento, l’amministrazione comunale ha promosso una manifestazione in piazza Unità d’Italia, oggi, alle 18,30, per muovere verso la parrocchia dell’Assunta, dov’è prevista la celebrazione di una messa. Alle 20, verranno raggiunte in corteo le piazze Vecchio Carmine e XXVI Giugno, dove verranno deposti omaggi floreali e una corona di alloro, presso la lapide e il monumento che ricordano l’evento.

All’intervento del sindaco Beppe Giannone seguirà il concerto della Banda musicale «Giuseppe Verdi».

In nessun modo si poteva scambiare Sannicandro per un obiettivo militare, fa presente il sindaco. «In zona - evidenzia Giannone - non c’erano installazioni militari o impianti industriali e il capoluogo era sul mare, a 20 chilometri, anche se in volo è una distanza che i bimotori coprivano in poche decine di secondi. A lungo si è dibattuto se si sia trattato di un errore di rotta, di uno sgancio ritardato o affrettato o piuttosto di un atto deliberato, ma fonti storiche sui bombardamenti alleati in Italia non respingono l’ipotesi di un bombardamento “terroristico”, deliberato, a danno di Sannicandro come di altre località, per spaventare la popolazione e metterla contro il regime fascista».