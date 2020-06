Casamassima, riapre il multisala con distanziamento e biglietto scontato

CASAMASSIMA - «The Space Cinema» di Casamassima riapre domani, venerdì 26 giugno e con esso altri multisala dello stesso circuito su tutto il territorio nazionale (in totale sono 36).

Durante il lockdown, l’azienda ha elaborato nuovi protocolli per garantire il distanziamento sociale e il più alto livello di sicurezza possibile, per il pubblico e per lo staff. Il personale del cinema è stato adeguatamente formato e sarà dotato di tutti i dispositivi anti contagio. Verrà misurata la temperatura all’ingresso del cinema e la programmazione degli spettacoli sarà scaglionata in maniera da consentire la segmentazione del flusso di pubblico ed evitare assembramenti nelle aree comuni come box office, foyer.

L’azienda fa sapere che è raccomandato l’acquisto dei biglietti online, sul sito o con l’app, anche se sarà sempre possibile acquistarli direttamente al multisala. In ogni caso, tutti i ticket costeranno 4,90 euro.

Si riaprirà con i titoli di maggior successo, film vincitori di premi Oscar come «Green Book», «A Star is Born», «Inside Out», «Joker» e altri. Agli spettatori sarà chiesto di indossare la mascherina in tutti gli ambienti del cinema, a esclusione della sala. Sempre in tema di sicurezza, ci sarà un nuovo sistema di assegnazione dei posti che rende automaticamente impossibile l’acquisto di posti vicini a quelli già scelti da altri spettatori. Inoltre, tutti gli ambienti verranno igienizzati regolarmente nel corso della giornata e le sale saranno pulite al termine di ogni proiezione.

A Bari città al momento le sale sono tutte chiuse. Francesco Santalucia gestore del multisala Galleria, ex segretario regionale dell’Agis, annuncia la riapertura del «Galleria» in una data compresa tra il 15 e 20 luglio. «Anzitutto - afferma - non ci sono al momento nuovi film in uscita perché il lockdown ha bloccato anche il lavoro sui set. In secondo luogo, l’ultimo decreto del Governo ha fornito una serie di indicazioni ma ha validità fino al 14 luglio. Dunque, a partire dal 15 luglio, se la situazione dei contagi continuerà a migliorare, le indicazioni potrebbero andare incontro a modifiche ulteriori». Non c’è già adesso l’obbligo di indossare la mascherina insala ma l’obbligo di sedersi a distanza sì. «Abbiamo già iniziato a sanificare la struttura e lo ripeteremo a ridosso dell’apertura - fa sapere Santalucia -. Abbiamo cambiato i filtri per l’aria condizionata. Serviranno alcuni mesi prima di tornare a pieno regime. Ci attendono mesi duri», conclude.