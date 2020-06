Torna il «Collegium» fra rarità musicali e prime esecuzioni

Riparte nel giorno in cui si celebra la Festa della Musica, la programmazione del Collegium Musicum diretto dal maestro Rino Marrone. Il primo dei 9 concerti previsti fino a dicembre in cartellone della XXV edizione, è in programma domenica 21 alle 19 nella sede dell’Accademia Pugliese delle Scienze di Bari (via Celso Ulpiani 27), un concerto realizzato in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia. Ieri intanto a presentare la stagione del Collegium Musicum, che si avvale del sostegno del MiBACT, Regione Puglia e Comune di Bari, sono intervenuti Rino Marrone (direttore artistico), Angelo Brindicci (presidente Collegium Musicum), Eugenio Scandale (presidente Accademia delle Scienze di Bari), Annalisa Rossi (dirigente della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia), Ines Pierucci (assessore alla cultura del comune di Bari) e Aldo Patruno (direttore del Dipartimento Cultura della Regione Puglia).

«Anche quest’anno - ha dichiarato Marrone -, il cartellone è incentrato su rarità e riscoperte musicali, oltre al repertorio classico e contemporaneo, e a numerose prime assolute commissionate a vari compositori pugliesi. Nonostante le difficoltà che l’inizio del 2020 ha causato nella programmazione concertistica, la stagione dell’ensemble è stata riformulata in vista del ritorno in concerto dal vivo nel mese di giugno». Il 2020, inoltre, è un anno che presenta una novità importante, a partire dall’elezione del suo nuovo presidente Angelo Brindicci, che raccoglie il testimone di Elio Soccoia.

Nel primo appuntamento di domenica 21 alle 19, negli spazi all’aperto di Villa La Rocca a Bari, il programma prevede musiche di Wolfgang Amadeus Mozart (Divertimento K. 136), Felix Mendelssohn (Sinfonia n. 10), Benjamin Britten (Simple Symphony) e una prima assoluta di Paolo Messa (Gaudium et Laetitia). L’accesso al concerto avverrà con prenotazione obbligatoria all’indirizzo email associazionecollegiumbari@gmail.com. Il live si svolgerà nel rispetto di tutte le norme anti Covid. Il concerto avrà una speciale anteprima, sabato 20 alle 19, nel Chiostro del Palazzo di Santa Croce a Modugno.

Il secondo appuntamento, martedì 30 alle 19, si terrà nella Cattedrale di San Sabino di Bari: Silentium è il titolo scelto per evidenziare la musica come «silenzio udibile», in un programma di sala particolarmente simbolico, dedicato alle vittime del Coronavirus. Dopo l’intervento poetico dello scrittore e giornalista Enzo Quarto (Elegia. Covid19), ci sarà la prima esecuzione assoluta del brano Lament, del compositore tarantino Giovanni Tamborrino, seguito da To a Dead Friend della compositrice greca Eleni Karaindrou e dal Requiem in re minore K. 626 di Mozart (nella versione per archi di Peter Lichtenthal). Solista al clarinetto Giambattista Ciliberti.

Da settembre a dicembre, sono previsti altri 7 appuntamenti a iniziare un concerto incentrato su un programma di «Duetti e Sonate per fiati» (18/9). Spazio poi alle «Serenate in Trio» (25/9). Nei successivi appuntamenti il Collegium tornerà al teatro Abeliano, con la rarità del melodramma Medea, del compositore ceco settecentesco Georg Anton Benda, e in scena lattrice Maddalena Crippa (13/10). Si prosegue con i festeggiamenti dei 250 anni dalla nascita di Beethoven (27/10), Intorno al Rock (24/11) il Concerto di Natale nella Chiesa di San Sabiano (15/12).