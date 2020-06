Bitonto, incendia l'auto della sua ex e picchia individuo: arrestato stalker 40enne

BITONTO - Nei giorni scorsi i poliziotti del commissariato di Bitonto hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Bari, nei confronti di un bitontino 40enne.

Il provvedimento restrittivo si è reso necessario dopo che l'uomo, sul quale già pendeva il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie 35enne, incendiava l’autovettura della donna lo scorso 13 giugno.

La vittima avrebbe denunciato agli inquirenti anni di soprusi, vessazioni e violenze, nonché le diatribe insorte con il suo ex marito per la gestione dei figli. Nell’ultimo periodo i rapporti erano diventati particolarmente tesi e l’uomo ormai quotidianamente mostrava atteggiamenti persecutori nei confronti della vittima, appostandosi a tutte le ore del giorno e della notte sotto la sua abitazione ed impedendole un normale e sereno stile di vita, in particolare non tollerando che la stessa avesse intrapreso una nuova relazione sentimentale.

A quel punto la Procura della Repubblica, sollecitata dagli uomini del Commissariato, ha ritenuto indispensabile chiedere ed ottenere dal Gip a carico dell’indagato il divieto di avvicinamento, ad una distanza inferiore a 300 metri, ai luoghi frequentati dalla donna e dai suoi prossimi congiunti o persone ad essa legate da relazione affettiva.

Tale divieto è stato però violato in più occasioni. Ed infatti, anche in presenza dei poliziotti, intervenuti a più riprese per i continui avvicinamenti dell’uomo alla dimora della vittima, aveva promesso che non avrebbe trovato pace se non avesse «fatto fuori» l’individuo con cui l’ex moglie ha attualmente una relazione sentimentale. Infatti, l'altra mattina, il 40enne si è portato presso un’officina adiacente all’abitazione della sua ex ed ha selvaggiamente picchiato un terzo innocente, causandogli, fra le altre cose, la frattura di un’orbita oculare, scambiandolo per il nuovo compagno della ex moglie.