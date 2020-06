Bari, sul grande schermo è ancora quarantena

BARI - La fase 3 consente la riapertura delle sale cinematografiche, ma a quanto pare in città oggi non apre nulla.

Quelle che l’enciclopedia Treccani definisce nel Novecento come «le cattedrali del desiderio per miliardi di persone», dove sprofondare nelle poltrone e aspettare che si spengano le luci per accoccolarsi meglio in attesa di entrare, con gli occhi, con la pancia e con il cuore in un mondo nuovo, aspettano tutte tempi migliori per la ripartenza.

L’emergenza sanitaria che ancora non perdona frena, di fatto, l’autorizzata ripartenza nella fase 3 anche per i cinema e i teatri. Vuoi per le misure restrittive anti Covid, vuoi per la mancanza di nuova produzione cinematografica.

«Noi abbiamo deciso di aspettare - afferma Francesco Santalucia, responsabile del Multicinema Galleria -, la struttura al chiuso riaprirà non prima della fine di luglio, inizio di agosto. L’arena Quattro Palme un po’ prima, a metà luglio». Eppure le regole da rispettare e in vigore fino al 14 luglio non sono più così restrittive. «Certo - continua Santalucia -, intanto i “congiunti” possono sedere vicini purché si mantenga la distanza fisica di un metro da altri gruppi. La stessa mascherina non è obbligatoria.

Quanto ai condizionatori, è importante che non riciclino l’aria. I nostri impianti già non lo fanno e comunque tutti i filtri saranno cambiati per la riapertura. Speriamo che dopo il 14 luglio siano ancora più allentate le misure restrittive grazie al calo dei contagi. Per quanto mi riguarda, il vero problema - conclude - è la mancanza di nuovi film in uscita. Siamo molto legati alla produzione degli Usa, dove la situazione Covid è ancora difficile. Riaprire senza nuovi film mi sembra un controsenso».

Discorso simile allo Showville Uci Cinemas al rione Mungivacca, dove aspettano indicazioni dalla direzione generale per procedere con la riapertura. Ferma anche la Multisala Ciaky.

Venerdì, invece, dovrebbe riaprire l’arena Airiciclotteri.

Il cinema Piccolo, a Santo Spirito, ha deciso di utilizzare il campetto di calcio parrocchiale in via Fiume per realizzare l’arena all’aperto. Che aprirebbe comunque a luglio. Il cinema al chiuso sarà presumibilmente pronto a settembre: dopo i lavori di ristrutturazione ormai completati, si attende l'ok della commissione pubblici spettacoli della Prefettura. «Ahimè - commentano dal Piccolo -, i posti sacrificati saranno davvero tanti». Rinviata addirittura a settembre la riapertura dello Splendor, a Carrassi: lavori di ordinaria manutenzione non consentono di anticipare i tempi.