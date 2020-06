Conversano, l'addio a Stefania, grande guerriera

Nei primi giorni del lockdown, la sua storia aveva commosso tutti. La sua giacca jeans col disegno di polmoni puliti, per sé e per chi stava lottando contro il Coronavirus.

Ma Stefania D’Attoma non ce l’ha fatta. La 21enne di Conversano è morta ieri, dopo aver combattuto per quattro anni contro il cancro ai polmoni. Durante l’emergenza sanitaria, la ragazza aveva deciso di lanciare un messaggio di speranza dipingendo il Covid sulla sua giacca jeans. A dare forma ai polmoni, rami verdi e fiori colorati.

Il suo dramma - ci raccontava un mese fa - era iniziato all’età di 17 anni, quando dopo aver scoperto la malattia fu costretta seguire gli studi liceali da casa, con la stessa modalità in remoto che stanno seguendo gli studenti da mesi «Le cure mi debilitavano, non mi permettevano di frequentare il liceo - ci riferì la ragazza - e di stare a contatto con gli amici. Grazie ai professori e ai miei fantastici compagni di classe, che non mi hanno abbandonata mai, sono riuscita a diplomarmi al liceo San Benedetto».

Qualche mese prima della pandemia, Stefania aveva anche partecipato all’iniziativa «Temporary me» promossa da Charity chic: cinque ragazze del reparto di Oncologia del Policlinico avevano seguito un percorso di cura dell’aspetto esteriore e interiore. Nel marzo scorso, Stefania ha avuto l’idea di disegnare il coronavirus sulla sua giacca. «Sogno di avere polmoni sani – disse - come le persone contagiate da questo virus». Ieri il cuore di Stefy ha cessato di battere. Centinaia di internauti l’hanno salutata sui social: «R.i.p. grande guerriera!».