L'estate sotto le stelle? Un sogno realizzabile. Il «caso» Altamura

ALTAMURA - Un’autentica sfida, inedita, è l’organizzazione quest’anno di un calendario estivo di iniziative. Per niente facile con le regole del distanziamento sociale. L’amministrazione comunale sta andando avanti e ha definito in linea di massima i passaggi burocratici.

Confermato il budget: 200mila euro, somma comprensiva di tutti i costi. La maggiore difficoltà riguarda l’individuazione dei luoghi con le caratteristiche necessarie per ottemperare alle disposizioni normative in tema di sicurezza sanitaria.

Nonostante tutto, il programma si farà e coprirà il periodo tra luglio e settembre. Si sono tenute due assemblee in videoconferenza con una notevole partecipazione di associazioni culturali e del terzo settore, artisti, operatori.

Il Comune s’impegna a scegliere i luoghi e a concederne l’uso gratuito agli artisti per la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo. Si farà carico, infatti, delle spese logistiche e di quelle tecniche (servizi audio e luci, diritti d’autore, palchi, eccetera).

Gli artisti e gli operatori del settore potranno presentare le proprie proposte di spettacoli da mettere in scena rispondendo a un avviso pubblico di prossima emanazione.

«Il principio guida di questa programmazione - spiega l’assessore comunale alle Culture Nunzio Perrone - è dare ossigeno al settore della cultura, uno dei più colpiti dalla crisi, finora senza ristori e contributi per gli artisti. Proprio insieme a loro e agli altri interlocutori abbiamo condiviso questo percorso, con due assemblee molto partecipate in cui sono stati raccolti i pareri di tutti coloro che hanno voluto dire la propria».

C’è poi il capitolo dei contenitori, i luoghi cioè in cui ospitare gli spettacoli. Un punto dolente perché ce ne sono pochi in base alle caratteristiche richieste.

«Ci stiamo orientando su spazi all’aperto - aggiunge l’assessore Perrone - in cui è comunque consentito un contingentamento degli accessi. In base al numero delle proposte che giungeranno e ai luoghi individuati, stileremo un calendario di iniziative in cui prevedere la possibilità di repliche per poter dare la possibilità a più persone di assistere agli appuntamenti».

Le difficoltà organizzative sono tante e proprio per questo le certezze latitano. Nemmeno la Pro Loco può ancora ufficializzare le date e la sede della rassegna di cinema all’aperto «Altamura al cinema» in attesa di confermare dove farla.

Il giardino del Monastero del Soccorso, sede del Gruppo di azione locale «Terre di Murgia», è uno dei luoghi più richiesti perché è in grado di garantire il distanziamento e il controllo degli accessi. In ogni caso il pubblico dovrà essere sfoltito per le ovvie esigenze.

I fondi messi a disposizione dal Comune, comprensivi di tutte le spese, sono certamente una mano tesa al settore artistico e dello spettacolo dal vivo. A questi si aggiungono 80mila euro dell’ente locale con il bando per i contributi alle associazioni culturali per appuntamenti da tenere nel secondo semestre di quest’anno. Ma organizzare non è affatto semplice, con tutti i problemi e le esigenze di quest’anno estremamente difficile e con le incertezze legate al periodo autunnale e invernale.