Sammichele, ladri in casa. Ma almeno avevano la mascherina?

Come cambia la professione del ladro. Sarà il caso che venga affisso un cartello all’ingresso delle nostre case con l’avvertenza di fotocopiare, primaa di rovistare nei cassetti, il certificato Asl che dà esito negativo al tampone per il Covid-19. Si eviterà oltre il danno (il furto) la beffa (sanificazione e più cestelli colmi in lavatrice). Meglio prenderla con filosofia, avrà pensato una signora di Sammichele.

Esce alle 9 di casa per recarsi in ospedale per esami di laboratorio. Rientra due ore dopo e sua zia, con la quale vive con una bambina dopo la separazione dal coniuge, trova l’appartamento letteralmente devastato da ignoti Lupin. Tutti i cassetti svuotati con la biancheria intima manomessa e gettata alla rinfusa sul pavimento. La signora svolge l’attività di collaboratrice domestica con la zia.

Per 3 mesi è rimasta a casa, inchiodata da un virus che impazza ovunque. Non avendo altri redditi, non riusciva a sbarcare il lunario e nemmeno a pagare le bollette. I ladri hanno forse pensato di trovarsi di fronte ad una famiglia benestante. Non è così. «Se hanno bisogno di soldi perché non vanno in campagna a raccogliere ciliegie? Io ci vado e mi pagano anche a giornata», sbotta la signora.

E’ la seconda volta che subisce un furto per cui bisogna che i ladri sappiano che gioielli non ce ne sono in quell’appartamento per cui, volendo fare un po’ di ironia, è necessario che facciano corsi accelerati di strategia prima di rischiare per poche banconote. «Lavoriamo per pagare le bollette e l’affitto oltre che per mangiare», dice la malcapitata. Poi la domanda che suscita un po’ di sano spirito goliardico che serve a placare l’ira: «Sto lavando tutta la biancheria, non so se con questa epidemia i ladri indossavano la mascherina e i guanti; cosa hanno toccato?». Insomma, meglio prevenire la beffa e curare solo il danno.