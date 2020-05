Policlinico Bari, il corso di preparazione al parto si segue online

Al Policlinico di Bari il corso di preparazione al parto si svolge online. Il primo è già partito con trenta partecipanti da tutta la Puglia che ricevono da medici e ostetriche dell’unità operativa di ginecologia indicazioni, teoriche e pratiche, sui vari temi che riguardano la maternità, interagendo con i professionisti in collegamento video. «Abbiamo trasformato l’impossibilità di convocare in clinica le prossime partorienti per gli incontri di preparazione in un’opportunità per estendere la partecipazione al corso attraverso una piattaforma online, raddoppiando il numero di iscrizioni», spiega il direttore dell’unità operativa di ginecologia e ostetricia del Policlinico di Bari, Ettore Cicinelli.

L’attività dell’unità operativa di ginecologia e ostetricia del Policlinico, anche nella fase dell’emergenza Covid, non si è mai fermata. Da marzo a oggi hanno partorito in sicurezza 311 donne. Il programma del corso di preparazione al parto, coordinato dalla dottoressa Nicoletta Vurro, si articola in otto appuntamenti di due ore, ogni mercoledì dalle 10 alle 12. I primi due incontri online si sono già svolti, ma è ancora possibile iscriversi per i successivi. Per partecipare è necessaria l’impegnativa del medico curante di «training prenatale».