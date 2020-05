Bari, domani riaprono palestre, piscine e centri sportivi

BARI - Gli amanti del fitness, per i quali lo stare in forma rientra in un preciso stile di vita, durante la Fase 1 hanno rimediato con luoghi e mezzi di fortuna. Negli appartamenti o (meglio) nei garage, i più e tenaci, anziché i bilancieri, hanno sollevato bottiglie di acqua collegate con la mazza della scopa. Non immaginate cosa si possa fare con ramazza e fardelli: non solo stacchi, ma squat, affondi e pure i movimenti della military press. Con un altro po' di fantasia, attaccando un elastico a una parete (da una parte) e all'asta di un ombrellone da spiaggia (dall'altra) pure... remare è stato un gioco da atleti. Per tutto il resto (comprese flessioni e addominali), è stato sufficiente seguire gli onnipresenti tutorial, diffusi pure da istruttori chiamati in causa dai loro clienti, tra i quali coloro i quali intendono, tassativamente dopo Pasqua, smaltire i chili di sovrappeso in vista della stagione balneare. Poi, ci sono i convertiti, cioè i palestrati meno intransigenti, costretti a reinventarsi podisti (con tutto ciò che ne consegue: si perdono i grassi, ma anche la massa muscolare) ed entrati a far parte del club degli... untori: correndo vicino alla propria abitazione, hanno subito gli improperi dei duri e puri, i reclusi da Covid-19 che dal balcone li hanno riempiti di rimproveri («Che ci fai per la strada? Non lo sai che così ci contagi tutti? Non te ne puoi stare a casa?»).

APERTURE - La Fase 2 ha cambiato lo scenario. Finalmente si è potuto mettere le scarpe (da jogging) lontano dal vicinato (tiè), costeggiare il lungomare con indosso Mp3 e auricolari (niente parchi, per ora, almeno a Bari). I body builder invece hanno dovuto proseguire in modalità provvisoria fino alla data della ripresa segnata in rosso sul calendario: il 25 maggio. Tranne poi scoprire che non tutti domani riapriranno, soprattutto le piccole palestre, alle prese con problemi di spazio. Il distanziamento sociale (e quindi la riduzione delle presenze), più di tutte le altre disposizioni, ha costretto i gestori a fare i conti e capire se, tra ricavi e spese, fosse conveniente ripartire con l'attività. Anche molti centri più grandi non ce la faranno per lunedì, principalmente per questioni di organizzazione. Torneranno (forse) nel mese di giugno. Le limitazioni causate dalle prescrizioni costringeranno mediamente a dimezzare gli accessi degli iscritti. In quanto alle spese extra causa Covid-19, i lamenti di titolari e gestori sono anche per la manutenzione degli impianti di aerazione e delle piscine.

DISPOSIZIONI - Secondo le linee guida stabilite dall'ordinanza regionale, «al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione, il limite del parametro cloro attivo libero in vasca deve essere tra 1,0-1,5 mg/l; il cloro combinato = 0,40 mg/l; il pH 6.5-7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti». Tradotto: le quantità di disinfettante da immettere in acqua, fortemente aumentata, comporterà un esborso di centinaia e centinaia di euro al mese, cui andranno aggiunti i quattrini per la sanificazione, per i dispositivi di protezione e per tutto il resto (compresi i prodotti per l'igiene). Per non parlare poi del surplus di lavoro necessario per provvedere alla «regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature» e alla necessità di un controllo più rigoroso sui comportamenti della clientela (ammesso che, nonostante tutto, si voglia continuare a nuotare o frequentare i corsi di acquagym; attenzione: «la densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona»...).

SICUREZZA - Ci sono norme di sicurezza ormai acclarate, e comunque ribadite. «Il divieto di sputare, soffiarsi il naso e urinare in acqua» si spera sia ormai rispettato, così come è prassi l'uso della cuffia e «la doccia saponata» prima di entrare in vasca (saponata?). Da verificare l’uso non promiscuo degli armadietti (di certo nessuno si sognerebbe di utilizzarli contemporaneamente, ma si provvederà alla pulizia dopo ogni uso?). Se poi si estende il discorso alle piscine ad uso collettivo, quellle «inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (pubblici esercizi, agrituristiche, camping eccetera) il discorso si complica ulteriormente: riusciranno «i genitori/accompagnatori a sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento?». Per tornare, infine, alle palestre, bandita la convivialità durante gli esercizi (anche nei frequenti momenti di pausa), tocca «regolamentare il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza: almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica, almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa)». Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri gli asciugamani pare sacrosanto, ma «assicurare la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto», sia pure indispensabile, diventa francamente di difficile applicazione. L’alternativa ci sarebbe (leggendo le linee guida): gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati. Ah, ok: allora, olio di... gomito oppure addio allenamenti.