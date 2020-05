Gravina, il teatro Vida mette in scena uno show sul web

GRAVINA - Venti attori proveranno a regalare un’ora di intrattenimento al di là delle angustie della cronaca. Appuntamento oggi alle 16 su tutti i più noti canali social del teatro Vida, con la compagnia «Colpi di scena», per assistere allo spettacolo «Come una canzone». È con un lavoro partorito da Michele Mindicini (anche regista), durante i due mesi di tempo sospeso, che il Vida riconsegna la cultura teatrale al suo pubblico, seppur in forma virtuale.

Da «Pensieri e parole» di Lucio Battisti a «Quello che le donne non dicono» di Fiorella Mannoia, passando per «Ho conosciuto il dolore» firmata da Roberto Vecchioni e «La guerra di Piero» di Fabrizio De Andrè: un incastro di testi dei grandi classici della musica italiana, recitati dagli attori, offrirà al pubblico un copione pronto a lasciare un messaggio di speranza. Perché al di là della musica le parole suonano come poesie, anche in un momento assolutamente poco romantico, quale quello della pandemia.

Le riprese sono state realizzate nelle scorse settimane, con un certosino lavoro di montaggio, a cura dell’agenzia di comunicazione «Gastrò». «Ognuno ha contribuito dalla sua abitazione, anche attori che vivono da anni fuori Gravina - spiega Mindicini -. Ecco, se c’è un lato positivo che questa nuova realtà paradossale ci ha fatto riscoprire, è proprio la capacità di abbattere ogni distanza geografica. Questa forma di teatro la stiamo sperimentando anche con i ragazzi». Del resto proprio il teatro permette di allungare lo sguardo oltre la soglia.