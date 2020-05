Palo del Colle, marito positivo cacciato di casa dalla moglie: accolto dal fratello

PALO DEL COLLE - La lite, l’ennesima. E un positivo asintomatico in quarantena viene buttato fuori casa dalla moglie.

Una storia emblematica del periodo che stiamo vivendo, anche se estrema. Cronaca di un tempo sospeso che non fa sconti, acuisce tensioni e tesse trame segrete di amarezza e solitudini domestiche.

Sono i tempi del coronavirus, quando, tra clausura forzata e isolamenti fiduciari, una famiglia come tante è costretta a convivere negli spazi esigui di un’abitazione.

La «fase uno» scorre in uno stillicidio continuo di tensioni quotidiane. Passano i giorni e le incomprensioni non si placano. Riaffiorano vecchi problemi, si manifestano nuovi attriti e la condivisione di uno spazio comune amplifica tutto.

L’uomo è già stato segnalato per le sue vessazioni. La donna, però, non ha mai avuto la forza di chiudere e dire basta definitivamente.

Dino all’arrivo del Covid-19, l’ospite indesiderato di quest’anno. Il virus fa il suo corso, contagia l’uomo e lo costringe a casa per la sua quarantena. Suo malgrado, in questa storia ci finisce anche la donna. Quarantena fiduciaria per tutti.

Va in fumo anche la speranza legata all’allentamento delle restrizioni in vista della «fase due». Così i rapporti, già difficili tra i due, si complicano ulteriormente. La convivenza quotidiana, i ridotti spazi condivisi, le parole e le necessità diventano pietre. A ogni contatto fanno scintille.

Scatta l’ennesima lite. Una parola di troppo, la donna che non ce la fa più, la voce si alza e la porta si apre. L’uomo resta solo sul marciapiedi con il suo Covid-19. Gli occhi bassi, non sa che fare.

Comincia a vagare per strada senza un luogo preciso dove andare. Quel clamore non passa inosservato. Qualcuno chiama i sanitari del 118, la gente ha paura del contagio. Quell’uomo è un positivo asintomatico e non può essere ricoverato.

Arrivano i Carabinieri, si attende il personale dell’Azienda sanitaria. Inizia una corsa contro il tempo per trovare un alloggio sicuro dove l’uomo possa concludere la quarantena.

Un’unica certezza: non può tornare nella casa coniugale, quella convivenza è dinamite. Può far male.

Si fa vivo invece il fratello. È positivo anche lui, vive dall’altra parte del paese e non se la sente di lasciarlo solo. «Me lo prendo io, trascorreremo la quarantena insieme», dice al telefono. Parola di congiunto. Chissà che l’esilio possa indurre alla riflessione in vista di una possibile «ricucitura».