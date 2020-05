Bari, le testimonianze dei rientri in bus da Milano: «Finalmente a casa»

Sono partiti ieri sera da Milano e questa mattina, alle 8.15, sono arrivati a Bari, in via Capruzzi, con il bus della compagnia Marino. Dei 33 posti a disposizione per rispettare le distanze di sicurezza, solamente dieci erano occupati da altrettanti passeggeri residenti in provincia di Bari e «bloccati» dal lockdown per due mesi in Lombardia. L’azienda di trasporto ha garantito la distanza di sicurezza occupando i sedili a scacchiera, su ogni posto è stata installata una copertura monouso e una tendina per dividere i passeggeri. All’imbarco, a tutti i viaggiatori è stata misurata la temperatura corporea, se qualcuno avesse avuto oltre i 37,5 gradi non sarebbe salito a bordo.

«Capisco la preoccupazione di chi teme i contagi provenienti dal Nord - dice una ragazza di 32 anni che lavorava a Milano - ma tornare per molti è un'esigenza. Sono rimasta bloccata a Milano, senza lavoro e non potevo più pagare l’affitto. Come me in molti sono costretti a scendere, spesso non è una scelta. Mi hanno annullato il biglietto del bus tre volte, ora fare la quarantena non sarà un problema».