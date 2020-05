Bari, parla un negoziante: «In una settimana ho venduto solo un giubbottino»

BARI - La «fatidica data» del 4 maggio illumina i negozi del quartiere Poggiofranco con un sole intenso. Parlando metaforicamente, però, nei locali filtrano appena timidi «raggi» di speranza. E la bobina degli scontrini fiscali si muove a fatica, arrancando, nei registratori di cassa.

I titolari indossano tutti la mascherina, che oltre a essere protezione sanitaria sembra fatta apposta per coprire anche speranze e disillusioni pronunciate a mezza bocca, a labbra serrate dalla rabbia e dalla rassegnazione.

Vincenzo Ribezzi, 56 anni, è il titolare di un negozio di abbigliamento per bambini. Pur avendo riaperto da una settimana, confessa: «Soltanto stamattina (ieri per chi legge, ndr) ho venduto il primo giubbottino, per 30 euro di incasso», sorride amaro il commerciante di lunga esperienza. La prende con filosofia, Ribezzi: «Non mi sono mai fatto illusioni che alla riapertura avrei trovato la folla davanti al negozio. Mi sto dedicando più che altro ad ammodernare gli spazi, a ottimizzarli, perché - è il suo comandamento - il locale deve essere sempre accogliente per la clientela. Apro a orario ridotto, dalle 9,30 alle 13 e dalle 17 alle 19», continua.

Rimpianti? «Poco prima della chiusura generale decisa a marzo dal Governo - racconta - avevo inviato un grosso ordine per gli abiti da prima comunione per le bambine, come faccio ogni anno in vista della stagione primaverile, quando si celebra tradizionalmente questo sacramento. Stesso discorso per gli abiti delle damigelle dei matrimoni. Ho fatto appena in tempo ad annullare gli ordinativi, quando abbiamo dovuto abbassare la saracinesca per decreto».

Prime comunioni e sposalizi infatti sono stati rinviati non si sa a quando. «A gennaio-febbraio sono riuscito a vendere a metà prezzo la collezione di una trentina di abiti da prima comunione che avevo in giacenza dall’anno scorso, e alla fine non mi è andata malissimo. Anche se - osserva - non so se tutti i clienti che li hanno acquistati riusciranno a utilizzarli, sempre nell’ipotesi che le comunioni o i matrimoni vengano recuperati a ottobre-novembre. I bambini, si sa, crescono in fretta».

Sono le 12,45, il negozio è vuoto, mentre davanti al supermercato attiguo la fila è ancora folta. Vincenzo Ribezzi si accinge a chiudere per la pausa pranzo: «Un rimpianto, e grosso, ce l’ho, non per me né per mia moglie». Per chi, allora? «Per i giovani come i nostri tre figli che sono studenti e aspiranti disoccupati. Non vedo una uscita immediata da questa crisi cominciata nel 2008 e ora aggravata dall’emergenza sanitaria del coronavirus. Un dato su tutti. Fino al 2008 avevamo cinque dipendenti. Ora siamo rimasti mia moglie e io. Insomma non vedo la luce in fondo al tunnel», è la sua previsione.

Pochi metri più avanti, brilla al sole la vetrina di una profumeria, appartenente a una nota catena nazionale. La dirige la signora Grazia, grandi occhi vivaci sopra il bordo della mascherina: «Abbiamo aperto proprio stamattina, come ordinato dalla casa madre a Milano. Qualche nostra cliente si è affacciata per acquistare o semplicemente dare un’occhiata, sempre con il rispetto della distanza interpersonale e indossando il dispositivo di protezione sul viso - racconta -. Si ricomincia - sospira -, sperando in una ripresa sufficientemente rapida».

Niente makeup test sulle clienti. Una piacevole prassi che si era consolidata negli ultimi anni, tuttavia da archiviare almeno per il momento e non si sa fino a quando, quella di provare mascara e matita eye-liner davanti allo specchio, con i delicati movimenti della mano attenta di una gentile truccatrice professionale. «La sede centrale del franchising - evidenzia Grazia mostrando dei fogli sulla toeletta - ci ha attrezzato con i cartamodelli sui quali la cliente può provare colori e combinazioni da sola, sempre a debita distanza dalle nostre dipendenti e dalle altre signore». Distanza interpersonale, infatti, è il mantra destinato ad andare ben oltre il 4 maggio.