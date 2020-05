Mola, 100 candeline per Carlo: storico operatore di macchina dell'ex Cinema Nuovo

MOLA - È lo storico operatore di macchina dell’ex Cinema Nuovo. Carlo Campanale ha compiuto 100 anni e, non potendo festeggiare l’importante traguardo insieme ai familiari e ai tanti amici, lo ha fatto ricevendo videomessaggi e, soprattutto, incontrando il sindaco che lo ha raggiunto nella sua abitazione. Quando Giuseppe Colonna si è presentato sull’uscio di casa, si è visto aprire la porta proprio dall’operatore cinematografico, lo stesso che qualche giorno prima aveva rimproverato perché, insieme ai suoi amici, non osservava le prescrizioni anti-Covid e stazionava in piazza San Domenico.

«Signor sindaco, lei ha fatto il suo dovere», ha riconosciuto l’arzillo centenario, che poi ha rivolto lo sguardo al cielo limitandosi a dire: «C’è qualcuno sopra di noi». Il primo cittadino gli ha quindi consegnato una pergamena e un regalo dei suoi amici.