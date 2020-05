«Per il compleanno ho avuto rotoli di carta igienica»: storia di una ricercatrice barese che affronta il Covid in Germania

Un po’ di confusione tra una Bundesland (significa “regione”) e l’altra, per le decisioni affidate alle autonomie regionali. Cosicché, se nella tua città le pasticcerie sono chiuse, ti sposti di 5 km e nella regione accanto puoi abbuffarti di torte perché lì non è vietato vendere dolci.

Un po’ di incoscienza da parte dei più giovani, che sfidano il covid organizzando i «Corona party», in barba ai divieti di assembramento.

Un po’ di allarmismo eccessivo, quando piomba il coronavirus e si corre tutti a fare hamstern, cioè «accaparrare». Hamster è il criceto, abituato a fare grosse scorte di cibo per l’inverno. Nei primi giorni dell’epidemia, circolano liste di sopravvivenza nelle quali si afferma che la carta igienica è diventata introvabile al punto da valere come merce di scambio. O, peggio, oggetto da regalare. «C’è poco da ridere. La settimana scorsa è capitato proprio a me di ricevere carta igienica come regalo di compleanno: è diventata una merce preziosissima!». Esordisce divertita Ada Cavalcanti, nostra testimone d’eccezione in quel di Germania, terra che stereotipi e luoghi comuni danno rigorosa e inflessibile almeno quanto la sua Cancelliera, Frau Angela Merkel. Ma che scopri, vivaddio, poco poco contradditoria e abitata da «umani».

Ada Cavalcanti è nata a Bari e vive da 18 anni in Germania. È a capo di un gruppo di ricerca nel campo della biofisica al Max Planck Institute, una delle principali istituzioni tedesche nel campo della ricerca di base. E insegna alla facoltà di Scienze biologiche all’università di Heidelberg.

«In Germania, un lockdown unico non c’è mai stato – racconta Ada –. Ogni regione, la Bundesland, ha deciso in base all’evoluzione dell’epidemia. In linea di massima le attività essenziali sono rimaste aperte con orari normali: supermercati e farmacie. Tutto è continuato ma in misura ridotta; i mezzi pubblici ad orari limitati, come nei giorni festivi. Non ci sono posti di blocco, ma la presenza costante della polizia, pronta ad intervenire in caso di trasgressioni. Zone rosse ci sono; in Nordrhein-Westfalen, da dove è partito il primo focolaio dopo le feste di carnevale. Nella Bundesland dove abito, Baden-Württemberg, dal 17 marzo abbiamo avuto solo misure restrittive, non lockdown completo».

Cosa significa? «Per esempio, membri della stessa famiglia o comunque con stesso domicilio possono uscire insieme. Se con domicilio diverso, massimo 2 persone e ad almeno 1.5 mt di distanza». Anche l’attività fisica all’aperto e le passeggiate sono sempre stati permessi, nel rispetto delle distanze. Per i bar e ristoranti, fin dall’inizio è stato possibile ordinare solo da asporto o consegna.

«I parchi sono stati chiusi fino al 27 aprile – continua Ada –. Le librerie accettano ordini per telefono e la consegna è gratuita: i costi di spedizione sono pagati dalla città. Subito chiusi teatri e cinema. Chiusi fino al 4 maggio anche parrucchieri ed estetisti». Per la scuola, niente lezioni a distanza, ma piattaforme per assegnare e inviare compiti, aiuti per le famiglie meno abbienti e iniziative individuali degli insegnanti per coinvolgere i ragazzi. «Ogni regione ha date di chiusura e riapertura diverse. Notizia fresca, tutti gli studenti, prima delle ferie estive, avranno una forma di rientro a scuola, per esempio alternando lezioni in classe a gruppi, con lezioni online. Gli esami si faranno. Le scuole, tra l’altro, hanno organizzato l’assistenza per i figli di chi lavora nell’ambito sanitario. E a tutte le famiglie, arriva il supporto anche dei datori di lavoro con servizi di babysitting».

Lavoro: cosa fa lo Stato? «C’è un cosiddetto Hilfspaket: il 23 marzo sono stati stanziati 50 miliardi di euro per aiuto immediato a piccole imprese, libere professioni e simili. Ad inizio aprile bonus esentasse fino a 1500 euro per gli impiegati, e aiuti per pagamenti tasse sia per gli imprenditori che per i lavoratori». Molto, è affidato al senso civico. «Nessuna autocertificazione - conferma Ada -. L’ordine e il rispetto comunque ci sono, come sempre. Certo durante la prima settimana c’è stato l’assalto ai supermercati. Episodici».

Non è venuta meno la solidarietà. «Fare la spesa per gli anziani o chi era in quarantena, cucire le mascherine, dal 27 aprile obbligatorie sui mezzi pubblici e nei negozi, stampare le pagine dei compiti della scuola per i bambini di famiglie in difficoltà».

Per le case di riposo, «dal 27 aprile visite di una sola persona. In alcuni casi ci sono protezioni plexiglas».

E negli ospedali? «Aumentati i posti in terapia intensiva,. Gli esami sierologici non sono ancora diffusi, i tamponi solo per chi ha sintomi, è stato in zone a rischio o è venuto a contatto con persone malate. E i drive-in, come in Corea del Sud, per fare test. A fine febbraio il ministro della Salute ha promesso finanziamenti per la ricerca sul virus. Al mio Istituto sono pronti i bandi di concorsi».

I numeri di decessi, in Germania, sono più bassi che in Italia. «Il funerale solo con i familiari stretti, massimo 15 persone. Altrimenti interviene l’impresa funebre». Senso civico e rispetto delle regole. Ma la gente ha paura oppure no? «L’atmosfera generale è abbastanza rilassata – spiega Cavalcanti - In realtà i primi tempi ero disorientata: leggevo i quotidiani italiani, i casi aumentavano anche qui. Molto dipende da come dai le informazioni - conclude - .Ancora oggi giornali, RKI e siti danno numeri diversi tra di loro quanto a contagi, guariti e morti. La mancanza di chiarezza potrebbe generare paura».